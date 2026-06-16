Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΡΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

659

Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

696

Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

731

Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΤΣΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 47 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ ΝΟ43 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

742

Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΩΝΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 116 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

735

Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΨΑΡΟΜΙΛΙΓΚΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

695

Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

395

Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

449

Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 5:30:00 μμ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΚΡΗΤΗΣ, ΖΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.

396

Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ

16/6/2026 6:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

16/6/2026 8:30:00 πμ

16/6/2026 6:00:00 μμ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΨΑΘΑ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1634

Συντήρηση

16/6/2026 8:30:00 πμ

16/6/2026 6:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ

693

Κατασκευές

16/6/2026 8:30:00 πμ

16/6/2026 6:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ

693

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

620

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

729

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

729

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 21 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

649

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν0136 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ

728

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 191 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 193 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 195 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 197 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

732

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2Α από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 8 - 10 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

730

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΝΟ134 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ148 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ154 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ143 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:0

734

Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ

16/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

715

Λειτουργία

16/6/2026 10:00:00 πμ

16/6/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΜΠΟΥΚΗ, ΒΕΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΥΑΚΙΝΘΩΝ, Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, Γ. ΒΛΑΧΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡ.ΠΩΠ.

397

Κατασκευές

16/6/2026 10:30:00 πμ

16/6/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 36 έως κάθετο: ΣΚΥΛΙΤΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ

660

Λειτουργία

16/6/2026 12:00:00 μμ

16/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΘΕΟΔΩΡΥΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΥΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ 28 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΛΑΔΑ 11 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ 28 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

736

Κατασκευές

16/6/2026 1:00:00 μμ

16/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

698

Λειτουργία

16/6/2026 2:00:00 μμ

16/6/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΑΡΙΣΗΣ απο κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ από: 02:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49 έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:30 μμ

697

Λειτουργία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Πόλεμος» στον Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν: Τι φοβούνται CIA και κορυφαίοι υπουργοί

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία Αττικής: 27.000 αλκοτέστ – 8 συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mitsubishi επαναφέρει το Eclipse ως ηλεκτρικό!

07:57WHAT THE FACT

Έσκαβαν για αυτοκινητόδρομο και βρήκαν έναν αμύθητο θησαυρό

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία ειρήνης, αλλά οι όροι της παραμένουν μυστικοί - Τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ

07:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας - Υποψίες πως δολοφονήθηκε

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η παρακολούθηση σπορ μας κάνει χαρούμενους

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: H «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει - H μεγαλύτερη έως τώρα επιδημία σπάνιου στελέχους

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Οι προϋποθέσεις

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (16/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δίλημμα οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου: Γιατί αυξάνονται οι ρυθμίσεις

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μόνος στόχος η πρωτιά για τον Αλέξη Τσίπρα - Τι είπε για τις εκλογές

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουνίου

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Τραμπ θα χρηματοδοτήσει με 300 δισ. δολάρια το Ιράν, αν τηρηθεί η συμφωνία

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταθέτει σήμερα μάρτυρας «κλειδί» - Επιμένει ο Ιταλός για ψυχιατρικά προβλήματα της Μαρίας - «Είχε κόψει τις φλέβες της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: H «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει - H μεγαλύτερη έως τώρα επιδημία σπάνιου στελέχους

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ: Δυο νεκρές φοιτήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

07:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας - Υποψίες πως δολοφονήθηκε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταθέτει σήμερα μάρτυρας «κλειδί» - Επιμένει ο Ιταλός για ψυχιατρικά προβλήματα της Μαρίας - «Είχε κόψει τις φλέβες της»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει… ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια – Μαύρισαν και πρήστηκαν τα πόδια του

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε: Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας στη Δράμα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Οι προϋποθέσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Tι λέει ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε

07:57WHAT THE FACT

Έσκαβαν για αυτοκινητόδρομο και βρήκαν έναν αμύθητο θησαυρό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ