Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΡΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
659
Λειτουργία
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
696
Λειτουργία
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
731
Κατασκευές
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΤΣΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 47 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ ΝΟ43 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
742
Κατασκευές
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΩΝΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 116 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
735
Κατασκευές
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΨΑΡΟΜΙΛΙΓΚΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
695
Λειτουργία
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
395
Κατασκευές
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
449
Λειτουργία
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 5:30:00 μμ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΚΡΗΤΗΣ, ΖΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.
396
Κατασκευές
16/6/2026 8:00:00 πμ
16/6/2026 6:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
16/6/2026 8:30:00 πμ
16/6/2026 6:00:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΨΑΘΑ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
1634
Συντήρηση
16/6/2026 8:30:00 πμ
16/6/2026 6:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ
693
Κατασκευές
16/6/2026 8:30:00 πμ
16/6/2026 6:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ
693
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
620
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
729
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
729
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 21 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
649
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν0136 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ
728
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 191 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 193 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 195 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 197 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
732
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2Α από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 8 - 10 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
730
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΝΟ134 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ148 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ154 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ143 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:0
734
Κατασκευές
16/6/2026 9:00:00 πμ
16/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
715
Λειτουργία
16/6/2026 10:00:00 πμ
16/6/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΜΠΟΥΚΗ, ΒΕΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΥΑΚΙΝΘΩΝ, Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, Γ. ΒΛΑΧΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡ.ΠΩΠ.
397
Κατασκευές
16/6/2026 10:30:00 πμ
16/6/2026 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 36 έως κάθετο: ΣΚΥΛΙΤΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
660
Λειτουργία
16/6/2026 12:00:00 μμ
16/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΘΕΟΔΩΡΥΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΥΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ 28 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΛΑΔΑ 11 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ 28 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
736
Κατασκευές
16/6/2026 1:00:00 μμ
16/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
698
Λειτουργία
16/6/2026 2:00:00 μμ
16/6/2026 4:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΑΡΙΣΗΣ απο κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ από: 02:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49 έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:30 μμ
697
Λειτουργία