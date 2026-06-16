Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΡΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 659 Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 696 Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 731 Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΤΣΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 47 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ ΝΟ43 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 742 Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΩΝΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 116 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 735 Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΨΑΡΟΜΙΛΙΓΚΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 695 Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 2:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 395 Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 5:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 449 Λειτουργία

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 5:30:00 μμ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΚΡΗΤΗΣ, ΖΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. 396 Κατασκευές

16/6/2026 8:00:00 πμ 16/6/2026 6:00:00 μμ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

16/6/2026 8:30:00 πμ 16/6/2026 6:00:00 μμ ΜΑΝΔΡΑΣ ΨΑΘΑ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1634 Συντήρηση

16/6/2026 8:30:00 πμ 16/6/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 693 Κατασκευές

16/6/2026 8:30:00 πμ 16/6/2026 6:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 06:30 μμ 693 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 620 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 729 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 729 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 21 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 649 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν0136 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ 728 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 191 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 193 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 195 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ 197 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 732 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2Α από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 8 - 10 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 730 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΝΟ134 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ148 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ154 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ143 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:0 734 Κατασκευές

16/6/2026 9:00:00 πμ 16/6/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 715 Λειτουργία

16/6/2026 10:00:00 πμ 16/6/2026 12:00:00 μμ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΜΠΟΥΚΗ, ΒΕΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΥΑΚΙΝΘΩΝ, Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, Γ. ΒΛΑΧΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡ.ΠΩΠ. 397 Κατασκευές

16/6/2026 10:30:00 πμ 16/6/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 36 έως κάθετο: ΣΚΥΛΙΤΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ 660 Λειτουργία

16/6/2026 12:00:00 μμ 16/6/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΘΕΟΔΩΡΥΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΥΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ 28 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΛΑΔΑ 11 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ 28 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 736 Κατασκευές

16/6/2026 1:00:00 μμ 16/6/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ 698 Λειτουργία