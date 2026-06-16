Τροχαία Αττικής: 27.000 αλκοτέστ – 8 συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

Από έλεγχο της Τροχαίας Αττικής για εντοπισμό οδηγών που κυκλοφορούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ

Νέα ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο αναπτύχθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.

Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 27.042 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις και συνελήφθησαν 8 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.185 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 368 οχήματα, εκ των οποίων 100 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 660 άδειες ικανότητας οδήγησης και 200 άδειες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου, ενώ οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.