Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι ο θάνατος της νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου δεν σχετίζεται με βία από οικογένεια Ρομά.

Η οικογένεια Ρομά ανησυχούσε για το παιδί τους που ήταν αναίσθητο και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει, χωρίς να είναι επιθετικοί προς το προσωπικό.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου ανέφερε ότι η νοσηλεύτρια δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ΤΕΠ εκείνη την ώρα, καθώς δεν εφημέρευε.

Ο υπουργός τόνισε ότι περιστατικά βίας προς εργαζόμενους έχουν συμβεί παλαιότερα, αλλά όχι στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της νοσηλεύτριας. Snapshot powered by AI

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μία νοσηλεύτρια φέρεται να υπέστη ανακοπή και να έχασε τη ζωή της, μετά από επεισόδιο με οικογένεια Ρομά, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του, κατά την οποία αναπαράγει τη δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Βασίλη Μπαβέλλα, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει πως ερεύνησε ο ίδιος το περιστατικό και δεν έχει καμία σύνδεση ο θάνατος της νοσηλεύτριας με περιστατικό βίας από Ρομά, οι οποίοι ανησυχούσαν για το παιδί τους, που ήταν αναίσθητο και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή: «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

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