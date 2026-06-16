Γιαννάκος στο Newsbomb: «Ξέφραγο αμπέλι τα νοσοκομεία - Να επανασυσταθεί ένοπλο σώμα ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλά στο Newsbomb για την επανασύσταση ειδικού σώματος προσωπικού ασφαλείας με εκπαίδευση αυτοάμυνας και δικαίωμα οπλοφορίας

Σωτήρης Σκουλούδης

Γιαννάκος στο Newsbomb: «Ξέφραγο αμπέλι τα νοσοκομεία - Να επανασυσταθεί ένοπλο σώμα ασφαλείας»
ΕΛΛΑΔΑ
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Την επανασύσταση ειδικού σώματος προσωπικού ασφαλείας στα δημόσια νοσοκομεία, με διευρυμένες αρμοδιότητες, ειδική εκπαίδευση αυτοάμυνας και δυνατότητα οπλοφορίας, προτείνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Newsbomb, με φόντο τον αιφνίδιο θάνατο νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου έπειτα από έντονο επεισόδιο με συνοδούς Ρομά στα Επείγοντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο σώμα είχε καταργηθεί πριν από περίπου 20 χρόνια, χωρίς να αντικατασταθεί από αντίστοιχο θεσμό, αφήνοντας ένα κρίσιμο κενό στην ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

«Δυστυχώς τα νοσοκομεία μας είναι ξέφραγο αμπέλι», τονίζει, περιγράφοντας μια καθημερινότητα έντασης και βίας, με προπηλακισμούς και ακόμη και βιαιοπραγίες σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών. Το τραγικό περιστατικό στο Ναύπλιο, όπου, όπως καταγγέλλεται, επικράτησε μεγάλη ένταση με φωνές και ύβρεις στα ΤΕΠ λίγο πριν καταρρεύσει η 55χρονη νοσηλεύτρια, έρχεται – σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο – να προστεθεί σε μια μεγάλη λίστα αντίστοιχων συμβάντων, που η Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα αναδείξει.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπενθυμίζει ότι παλαιότερα υπήρχε ειδικό σώμα προσωπικού ασφαλείας της Αστυνομίας, το οποίο υπηρετούσε μέσα στα νοσοκομεία, είχε εκπαίδευση αυτοάμυνας και δικαίωμα οπλοφορίας και μπορούσε να παρέμβει αποφασιστικά όταν απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα του προσωπικού. Όπως σημειώνει, η κατάργηση αυτού του σώματος δεν συνοδεύτηκε από κάποιο ισοδύναμο μέτρο προστασίας, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να στηρίζονται σήμερα κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης ή σε προσωπικό με περιορισμένες αρμοδιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά τη δημιουργία εκ νέου ενός θεσμικά κατοχυρωμένου σώματος ασφαλείας που θα έχει παρουσία εντός των νοσοκομείων, θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στη διαχείριση κρίσεων και στην αποκλιμάκωση εντάσεων και, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα φέρει οπλισμό με αυστηρούς κανόνες χρήσης. Μέχρι τότε, ο κ. Γιαννάκος καλεί την ΕΛ.ΑΣ. «να κάνει πιο πολλές περιπολίες στα νοσοκομεία ή και να έχει σταθερή παρουσία», ώστε να υπάρξει έστω μια άμεση ενίσχυση της ασφάλειας, ιδιαίτερα στα τμήματα επειγόντων.

«Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός, θα είμαστε στην κηδεία το απόγευμα να συλλυπηθούμε», σημειώνει για τη νοσηλεύτρια στο Ναύπλιο, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε τέτοιο περιστατικό κρύβεται ένας άνθρωπος που λύγισε υπό το βάρος της πίεσης. Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί πως, αν δεν ληφθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ξανά θύματα – είτε εργαζόμενους είτε ασθενείς – παραμένει υπαρκτός.

Βουλευτής ζητά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου

Την άμεση διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου ζητά με κοινοβουλευτική Αναφορά που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υγείας και Προστασίας του Πολίτη ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Γεώργιος Μανούσος.

Η άτυχη νοσηλεύτρια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της, έπειτα από έντονο περιστατικό αναστάτωσης στα Επείγοντα με συνοδούς Ρομά, προκαλώντας σοκ στους συναδέλφους της και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο Γεώργιος Μανούσος τονίζει ότι το τραγικό αυτό γεγονός φέρνει στο προσκήνιο τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι νοσηλευτές, οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η υποστελέχωση, η εξάντληση από τις συνεχείς βάρδιες, η ψυχολογική πίεση και τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά έντασης και επιθετικότητας σε βάρος των υγειονομικών συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα.

Με την αναφορά του, ο Βουλευτής ζητά:

• Την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

• Την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα νοσοκομεία της χώρας.

• Την προστασία των υγειονομικών από περιστατικά βίας και εκφοβισμού.

• Την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό.

• Τη λήψη μέτρων για την ψυχολογική και εργασιακή στήριξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της περίθαλψης δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου, εξουθένωσης και ανασφάλειας. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει έμπρακτα το υγειονομικό προσωπικό και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας», δήλωσε ο Γεώργιος Μανούσος.

Ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι η τραγική απώλεια της νοσηλεύτριας δεν πρέπει να περάσει ως ακόμη ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα προστατεύσουν τους ανθρώπους που το υπηρετούν.

Το Νοσοκομείο αποχαιρετά την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη

Το Νοσοκομείο Ναυπλίου με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη, που έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών την ώρα που εργαζόταν.

Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Όπως αναφέρει το argolikeseishseis.gr, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα 16 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι) Επιδαύρου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Η 55χρονη γυναίκα κατέρρευσε όταν κατά την βάρδια της το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε σε τροχαίο ατύχημα της περιοχής και δέχτηκε πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των περιστατικών, δεκάδες συνοδοί των τραυματιών εισέβαλαν στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση, με την 55χρονη να καταρρέει και να χάνει τη ζωή της.

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