Κιάτο: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο που «ξήλωσε» δέντρο
Στην Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Πατρών σημειώθηκε το τροχαίο
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Κιάτο, στην Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Πατρών.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του, καβάλησε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, το οποίο «ξήλωσε» από τη δύναμη της σύγκρουσης του και ανετράπη, στην είσοδο καταστήματος, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.
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