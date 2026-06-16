Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

Ένα bachelorette πάρτι στη Μύκονο τελείωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Η Ιταλίδα Sara Ceccantini , 37 ετών, από το Αρέτσο στην περιοχή της Τοσκάνης, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, ενώ βρισκόταν στο νησί για το bachelorette πάρτι της. Μια φίλη της νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την il Messaggero.

Η κοπέλα που εργαζόταν ως υπάλληλος στο εργοστάσιο της Prada στη Βαλβίνια, έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Ο γάμος της με έναν άνδρα στην ηλικία της, επίσης από την ίδια περιοχή με το θύμα, είχε προγραμματιστεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου, αναφέρει η Il Tirreno .

Οι συνθήκες του ατυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Έκλεισε το εργοστάσιο που εργαζόταν λόγω πένθους

Τις τελευταίες ώρες, η επιβεβαίωση της τραγωδίας έχει φτάσει και στην εταιρεία όπου εργαζόταν η 37χρονη. Η γυναίκα εργαζόταν στην Terranuova Bracciolini, στην επαρχία του Αρέτσο, στο εργοστάσιο της Prada στη Valvigna του οποίου οι ιθύνοντες, μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση, πήραν την απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο λόγω πένθους. Η Ceccantini ήταν μητέρα μιας κόρης.

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