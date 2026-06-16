Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά για να αποφύγει έλεγχο
Σε βάρος του 57χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
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- Ένας 57χρονος στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε τροχαίο με υλικές ζημιές και κρύφτηκε σε ρεματιά για να αποφύγει έλεγχο.
- Ο οδηγός εντοπίστηκε από την αστυνομία περίπου 60 μέτρα μακριά από το ατύχημα.
- Η μέτρηση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα έδειξε 1,16 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Ο 57χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία που θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σε κατάφυτη ρεματιά κατέφυγε 57χρονος, προκειμένου να κρυφτεί και να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (μέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξε» 1,16 mg/l).
Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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