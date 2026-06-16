Νέος θάνατος κρατουμένου σε άδεια από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου– Δέκα νεκροί σε 70 ημέρες

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών οι αλλεπάλληλοι θάνατοι κρατουμένων και οι καταγγελίες για τη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος

Γιάννης Καλύβας

Νέος θάνατος κρατουμένου σε άδεια από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου– Δέκα νεκροί σε 70 ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 52χρονος κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου πέθανε κατά τη διάρκεια πενθήμερης άδειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων σε δέκα μέσα σε περίπου 70 ημέρες.
  • Οι δικαστικές αρχές διερευνούν τους θανάτους και τις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης, με τουλάχιστον 15 δικογραφίες σε εξέλιξη.
  • Υπάρχουν καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών και παρουσία απαγορευμένων αντικειμένων εντός των φυλακών, επιβεβαιωμένες από πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση.
  • Η συχνότητα των θανάτων ξεπερνάει κατά πολύ το σύνολο των θανάτων των τελευταίων δύο δεκαετιών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
  • Οι έρευνες αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια ή σε ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία και τις συνθήκες κράτησης.
Snapshot powered by AI

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί ο νέος θάνατος κρατουμένου που συνδέεται με τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε δέκα μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για 52χρονο καταδικασμένο ο οποίο είχε μεταβεί στην Αθήνα και βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος και κατέληξε, με τα ακριβή αίτια του θανάτου να αναμένονται από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική διερεύνηση.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 52χρονος αντιμετώπιζε κατά καιρούς προβλήματα υγείας. Θεωρούνταν φιλήσυχος κρατούμενος και για τον λόγο αυτό λάμβανε τακτικά άδειες, ενώ είχε αναλάβει κοινωνική εργασία εντός των φυλακών, προσφέροντας υπηρεσίες ως βιβλιοθηκάριος.

Ο νέος θάνατος έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των δικαστικών αρχών. Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συνοδεύεται από τουλάχιστον 15 δικογραφίες, οι οποίες αφορούν τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι κρατούμενοι όσο και καταγγελίες για πιθανές παραλείψεις στη λειτουργία του καταστήματος κράτησης.

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται αναφορές για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός των φυλακών. Οι καταγγελίες ενισχύθηκαν μετά από πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ακόμη και ναργιλέδες.

Η συχνότητα των θανάτων έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους κύκλους της σωφρονιστικής κοινότητας. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζουν τη λειτουργία των φυλακών Αγίου Στεφάνου, κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες είχαν καταγραφεί συνολικά έξι θάνατοι κρατουμένων, αριθμός που πλέον έχει ξεπεραστεί μέσα σε λίγους μόνο μήνες.

Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, εξετάζοντας κάθε υπόθεση ξεχωριστά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται αποκλειστικά σε παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν ευθύνες που συνδέονται με τις συνθήκες κράτησης και τη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και την ασφάλεια των κρατουμένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη δείχνουν τι θα συμβεί του χρόνου

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την ενοχή Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκη πρότεινε η εισαγγελέας για τη διαρροή των emails αποδήμων

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών: Οι 2 βελτιωτικές αλλαγές και οι 5 νέες προσθήκες

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς τα dad jokes βοηθούν στην ενίσχυση της σχέσης ενός πατέρα με το παιδί του

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Δράμα - Πέθανε και η μητέρα του αστυνομικού όταν έμαθε για την αυτοκτονία του Θωμά μετά τη δολοφονία της Αντιγόνης

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη διάρκεια και ισχυρότερη κοινωνική στήριξη – Όλες οι αλλαγές

12:30ΥΓΕΙΑ

Απλή στοματική φροντίδα μειώνει 60% τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Reuters Institute: To Newsbomb.gr πρώτη επιλογή διαδικτυακής ενημέρωσης στην Ελλάδα για το 2026

12:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Ελεύθερος υπό όρους ο παππούς του βρέφους που κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

12:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδοσφαιριστής του Ιράν σκόραρε και πανηγύρισε «κρατώντας όπλο» και ξεσήκωσε αντιδράσεις

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα - Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας

12:01ΚΟΣΜΟΣ

H viral χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν της άφηνε το χέρι για 13 δευτερόλεπτα - Πώς την αποκάλεσε

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στo βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο: Με την ερωμένη και έξοδα της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τόνι Πόποβιτς: Από τη Super League 2 με την Ξάνθη, στα «σαλόνια» του Μουντιάλ 2026 με την Αυστραλία

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα στα Αγγλικά

11:46ΚΟΣΜΟΣ

«Όπως και εμείς, έτσι και οι γάτες μας λιμοκτονούσαν»: Μέσα σε ένα σπάνιο κτηνιατρείο που παραμένει ανοιχτό εν μέσω πολέμου στη Γάζα

11:45WHAT THE FACT

Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος στο Newsbomb: «Ξέφραγο αμπέλι τα νοσοκομεία - Να επανασυσταθεί ένοπλο σώμα ασφαλείας»

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 63χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Δράμα - Πέθανε και η μητέρα του αστυνομικού όταν έμαθε για την αυτοκτονία του Θωμά μετά τη δολοφονία της Αντιγόνης

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα - Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

11:18LIFESTYLE

Survivor: Ποιοι παίκτες παραδέχτηκαν ότι είναι ζευγάρι

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς συνετρίβη το βομβαρδιστικό B-52 στην Καλιφόρνια - Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία από το 1982

11:31WHAT THE FACT

Ο πιο άσχημος καρχαρίας του κόσμου απαθανατίστηκε - «Ούτε η μητέρα του δεν θα τον αγαπούσε»

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Λόρδος Λούκαν: O κόμης που δολοφόνησε τη νταντά των παιδιών του και... εξαφανίστηκε - Το μεγαλύτερο ανεξιχνίαστο έγκλημα στη βρετανική ιστορία

12:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδοσφαιριστής του Ιράν σκόραρε και πανηγύρισε «κρατώντας όπλο» και ξεσήκωσε αντιδράσεις

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Πώς δολοφόνησε ο 50χρονος την Αντιγόνη - Τη χτυπούσε με λοστό πριν την μαχαιρώσει

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Λιβανέζος δημοσιογράφος ενώ κάνει ρεπορτάζ γίνεται στόχος από ισραηλινό drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ