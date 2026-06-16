Νέος θάνατος κρατουμένου σε άδεια από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου– Δέκα νεκροί σε 70 ημέρες

Snapshot Ένας 52χρονος κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου πέθανε κατά τη διάρκεια πενθήμερης άδειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων σε δέκα μέσα σε περίπου 70 ημέρες.

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν τους θανάτους και τις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης, με τουλάχιστον 15 δικογραφίες σε εξέλιξη.

Υπάρχουν καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών και παρουσία απαγορευμένων αντικειμένων εντός των φυλακών, επιβεβαιωμένες από πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση.

Η συχνότητα των θανάτων ξεπερνάει κατά πολύ το σύνολο των θανάτων των τελευταίων δύο δεκαετιών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Οι έρευνες αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια ή σε ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία και τις συνθήκες κράτησης. Snapshot powered by AI

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί ο νέος θάνατος κρατουμένου που συνδέεται με τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε δέκα μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για 52χρονο καταδικασμένο ο οποίο είχε μεταβεί στην Αθήνα και βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος και κατέληξε, με τα ακριβή αίτια του θανάτου να αναμένονται από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική διερεύνηση.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 52χρονος αντιμετώπιζε κατά καιρούς προβλήματα υγείας. Θεωρούνταν φιλήσυχος κρατούμενος και για τον λόγο αυτό λάμβανε τακτικά άδειες, ενώ είχε αναλάβει κοινωνική εργασία εντός των φυλακών, προσφέροντας υπηρεσίες ως βιβλιοθηκάριος.

Ο νέος θάνατος έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των δικαστικών αρχών. Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συνοδεύεται από τουλάχιστον 15 δικογραφίες, οι οποίες αφορούν τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι κρατούμενοι όσο και καταγγελίες για πιθανές παραλείψεις στη λειτουργία του καταστήματος κράτησης.

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται αναφορές για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός των φυλακών. Οι καταγγελίες ενισχύθηκαν μετά από πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ακόμη και ναργιλέδες.

Η συχνότητα των θανάτων έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους κύκλους της σωφρονιστικής κοινότητας. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζουν τη λειτουργία των φυλακών Αγίου Στεφάνου, κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες είχαν καταγραφεί συνολικά έξι θάνατοι κρατουμένων, αριθμός που πλέον έχει ξεπεραστεί μέσα σε λίγους μόνο μήνες.

Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, εξετάζοντας κάθε υπόθεση ξεχωριστά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται αποκλειστικά σε παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν ευθύνες που συνδέονται με τις συνθήκες κράτησης και τη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και την ασφάλεια των κρατουμένων.

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