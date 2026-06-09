Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Βρέθηκε σε αιφνιδιαστική επιχείρηση σημαντική ποσότητα ναρκωτικού «μπονσάι»

Snapshot Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές «γροθιές», ψυχοφάρμακα και σημαντική ποσότητα της συνθετικής ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι».

Η ουσία «μπονσάι» θεωρείται ιδιαίτερα τοξική και έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπλοκές υγείας και θανάτους χρηστών.

Η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας ενημερώθηκε και παρέλαβε τα κατασχεθέντα για σχηματισμό δικογραφίας.

Η νέα επιχείρηση έρχεται μετά από προηγούμενο έλεγχο με περιορισμένες ποσότητες ναρκωτικών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για διακίνηση απαγορευμένων εντός των φυλακών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που εξετάζονται οι συνθήκες κράτησης και οι αιτίες των πρόσφατων θανάτων κρατουμένων. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση στην υπόθεση με τους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο διευθυντής των φυλακών κινητοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) εκτάκτως 12 σωφρονιστικούς υπαλλήλους και 12 στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς, ζητώντας την άμεση παρουσία τους στο κατάστημα κράτησης.

Οι σωφρονιστικοί και τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο και στις τρεις πτέρυγες των φυλακών που ολοκληρώθηκε με σημαντικά ευρήματα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές «γροθιές», ποσότητες ψυχοφαρμάκων, αλλά και σημαντική ποσότητα της συνθετικής ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι», η οποία θεωρείται ιδιαίτερα τοξική και επικίνδυνη και έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία και θανάτους χρηστών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας, άνδρες της οποίας παρέλαβαν τα κατασχεθέντα προκειμένου να σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά από άλλη επιχείρηση ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί στις φυλακές από ειδικό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ από την Αθήνα. Τότε οι ποσότητες ναρκωτικών που είχαν εντοπιστεί ήταν περιορισμένες, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Η νέα επιχείρηση φαίνεται να ενισχύει τις ανησυχίες για τη διακίνηση ναρκωτικών και απαγορευμένων αντικειμένων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες κράτησης και οι αιτίες των πρόσφατων θανάτων κρατουμένων βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

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