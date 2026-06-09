Ρόδος: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 55χρονο που μαχαίρωσε τον φίλο του

Snapshot Στον 55χρονο από τη Ρόδο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Το έγκλημα έγινε στις Καλυθιές Ρόδου το βράδυ, μετά από ασήμαντη αφορμή.

Ο 55χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 63χρονο φίλο του.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για απολογία την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον ανακριτή Ρόδου για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στην Εισαγγελέα Ρόδου οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης ο 55χρονος από τη Ρόδο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 63ρονου φίλου του.

Η Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 55χρονου ο οποίος παραπέμφθηκε στον ανακριτή Ρόδου από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ για ασήμαντη αφορμή με τον 55χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι και να τραυματίζει θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του ο οποίος εξέπνευσε λίγο αργότερα.

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