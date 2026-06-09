Σύρος: Κακοποίηση βρέφους από τον πατέρα του μπροστά στα μάτια περαστικών

Snapshot Πατέρας κακοποίησε βρέφος δημόσια στην Ερμούπολη της Σύρου μπροστά σε περασς.

Αυτόπτες μάρτυρες επενέβησαν και κλήθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Τα δύο παιδιά και οι γονείς μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου.

Ο πατέρας συνελήφθη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία και ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/6) στην Ερμούπολη της Σύρου, όταν πατέρας βρέφους άρχισε να το κακοποιεί μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών και ενώ βρισκόταν σε κεντρικό σημείο του νησιού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες, επενέβησαν και προσπάθησαν να προστατεύσουν το βρέφος ενώ παράλληλα κλήθηκαν Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντάς τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.

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