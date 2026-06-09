Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες: Νέα θύματα σε Σέρρες και Χαλκιδική με λεία πάνω από 100.000 ευρώ

Οι επιτήδειοι εξακολουθούν να βρίσκουν υποψήφια θύματα παρά τις συνεχείς ειδοποιήσεις των Αρχών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες: Νέα θύματα σε Σέρρες και Χαλκιδική με λεία πάνω από 100.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα αυξάνονται, με στόχο κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώνταςλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα.
  • Σε Σέρρες και Χαλκιδική καταγγέλθηκαν πρόσφατα απάτες όπου οι δράστες παρουσιάστηκαν ως προϊστάμενοι ή λογιστές και απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα.
  • Στην Πέλλα εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με εμπλεκόμενο 39χρονο, που αποσπούσε χρήματα από ηλικιωμένους με ψευδείς ισχυρισμούς για φορολογικά πρόστιμα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί να μην εμπιστεύονται οι πολίτες αγνώστους που τηλεφωνούν, να μην αποκαλύπτουν περιουσιακά στοιχεία και να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές σε περίπτωση απόπειρας απάτης.
  • Συνιστάται η ενημέρωση και προστασία των ηλικιωμένων μέσω διανομής συμβουλών για την αποφυγή νέων περιστατικών τηλεφωνικής απάτης.
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Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Β. Ελλάδα, με τους επιτήδειους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των Αρχών, οι δράστες εξακολουθούν να βρίσκουν υποψήφια θύματα, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα μέσω καλοστημένων σεναρίων απάτης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρρες και Χαλκιδική, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκε υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις Σέρρες, άγνωστος τηλεφώνησε σε άνδρα, 71 ετών, προσποιούμενος τον προϊστάμενο του ΣΔΟΕ και με το πρόσχημα της δήθεν καταγραφής πολύτιμων αντικειμένων, κατάφερε με τη συνδρομή συνεργού να αποσπάσει 80.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Ανάλογη ήταν η μεθοδολογία που ακολούθησαν επιτήδειοι στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, όπου, όπως καταγγέλθηκε, άγνωστος επικοινώνησε με 74χρονη, παρουσιαζόμενος ως λογιστής της. Με ισχυρισμούς περί δήθεν καταγραφής αντικειμένων κατάφερε να την πείσει να παραδώσει κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και μία χρυσή λίρα.

Την ίδια στιγμή, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Αλμωπίας, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη που διαπράχθηκε στα μέσα του προηγούμενου μήνα σε περιοχή της Πέλλας και για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 39χρονου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., συνεργός του τηλεφώνησε σε 82χρονο, προσποιούμενος τον λογιστή του και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, του ανέφερε ότι για να αποφύγει την επιβολή προστίμου έπρεπε να παραδώσει άμεσα το ποσό των 5.000 ευρώ σε συνεργάτη του. Ο ηλικιωμένος πείστηκε και παρέδωσε τα χρήματα, τα οποία φέρεται να παρέλαβε ο 39χρονος που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού του, αλλά και για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Με αφορμή τις παραπάνω υποθέσεις, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει συμβουλές στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ειδικότερα:

  • Να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν προσποιούμενοι διάφορες ιδιότητες.
  • Να μην αποκαλύπτουν εάν διαθέτουν στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
  • Να μην πείθονται όταν οι δράστες τους προτρέπουν να συνομιλήσουν τηλεφωνικά με τον δήθεν λογιστή ή άλλο επαγγελματία.
  • Να χρησιμοποιούν διαφορετική τηλεφωνική συσκευή για να επικοινωνούν με τον πραγματικό λογιστή ή συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς οι απατεώνες ενδέχεται να παραμένουν στη γραμμή.
  • Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Υπενθυμίζει, δε, ότι η ενημέρωση και διάδοση των συμβουλών σε συγγενείς και φίλους, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη νέων περιστατικών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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