Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Καπνός σε βυτιοφόρο σε βενζινάδικο – Επί ποδός η Πυροσβεστική
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες
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- Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε καπνός από βυτιοφόρο γεμάτο σε βενζινάδικο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
- Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
- Ο καπνός προκλήθηκε από υπερθέρμανση φρένων του βυτιοφόρου.
- Οι πυροσβέστες κατέσβησαν τον καπνό με χρήση πυροσβεστήρα, αποφεύγοντας την εκδήλωση πυρκαγιάς.
- Ο έλεγχος του οχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη για την αιτία του συμβάντος.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (9/6) στη Θεσσαλονίκη για καπνό που άρχισε να βγαίνει από βυτιοφόρο σε βενζινάδικο, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο.
Όπως αναφέρει το thesspost.gr, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε ρίψη με πυροσβεστήρα, λήγοντας τον συναγερμό. Ο καπνός προκλήθηκε από υπερθέρμανση φρένων, ενώ ο έλεγχος στο όχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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