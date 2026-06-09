Καστοριά: Μουδιασμένη η Μεσοποταμία από τον χαμό του 16χρονου – «Ήταν μία αχώριστη παρέα»

Από το σχολείο και το γήπεδο, στην τελευταία βόλτα – Η τοπική κοινωνία της Μεσοποταμίας Καστοριάς παραμένει «παγωμένη» από τον θάνατο του 16άχρονου σε τροχαίο δυστύχημα

Γιάννης Νικηφοράκης

Καστοριά: Μουδιασμένη η Μεσοποταμία από τον χαμό του 16χρονου – «Ήταν μία αχώριστη παρέα»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Ένας 16άχρονος σκοτώθηκε ακαριαία σε τροχαίο δυστύχημα στη Μεσοποταμία Καστοριάς, όταν ανετράπη αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε.
  • Το θύμα βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος και καταπλακώθηκε, ενώ, οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.
  • Στο συμβάν εμπλέκονταν περίπου 8 νεαροί φίλοι και συμμαθητές, που ήταν μέλη μίας αχώριστης παρέας και συναθλητές στην τοπική ποδοάσφαιρική ομάδα.
  • Η οικογένεια του θύματος περιγράφεται ως φιλήσυχη και εργατική, και η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.
  • Ακόμη, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αγροτικό όχημα να χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη γνώση του ιδιοκτήτη, ενώ η τοπική κοινωνία βιώνει διαδοχικές απώλειες με έξι θανάτους σε σύντομο διάστημα.
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Βαρύ είναι το κλίμα στη Μεσοποταμία Καστοριάς μετά το τραγικό δυστύχημα στο δασάκι της περιοχής, όπου ένας 16άχρονος σκοτώθηκε ακαριαία όταν αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαινε μαζί με φίλους του, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος και καταπλακώθηκε κατά την ανατροπή του αγροτικού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Μια παρέα από παιδιά

Πίσω από τους αριθμούς και τα στοιχεία της τραγωδίας, βρίσκεται μία παρέα παιδιών που μεγάλωσε μαζί. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής, στο συμβάν εμπλέκονταν συνολικά 8 νεαροί ηλικίας από 15 έως 17 – 18 ετών. Οι περισσότεροι ήταν συμμαθητές, φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια και συναθλητές στο ποδόσφαιρο. «Ήταν μία αχώριστη παρέα. Μαζί στο σχολείο, στις προπονήσεις της ομάδας», αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής στο Newsbomb.

Για το παιδί που «έσβησε» στην άσφαλτο, με καταγωγή από την Αλβανία, όλοι αναφέρουν τα καλύτερα. Όσοι γνωρίζουν την οικογένειά του, μιλούν για ανθρώπους φιλήσυχους και εργατικούς. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στη Μεσοποταμία, όσο και την ευρύτερη περιοχή.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Κατά πληροφορίες, τα παιδιά είχαν επιβιβαστεί σε αγροτικό όχημα, το οποίο ανήκε στον πατέρα ενός εκ των παιδιών της παρέας. Ο νεαρός Α. που σκοτώθηκε ακαριαία κι άλλοι τέσσερις φίλοι του, βρίσκονταν στην καρότσα κι ως εκ θαύματος γλίτωσαν με εκδορές και αμυχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δρόμος ήταν ένας κλασικός επαρχιακός δρόμος, κακοτράχαλος και με ελλιπή φωτισμό. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό ντεραπάρισε και ο 16χρονος μαθητής σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αστραπής Μεσοποταμίας και του τοπικού Φυσιολατρικού Συλλόγου, πρόκειται για παιδιά, που βρίσκονται σε μία ηλικία, κατά την οποία συχνά δεν υπάρχει πλήρης επίγνωση του κινδύνου. Ακόμη, εκτιμά ότι είναι πιθανό το αγροτικό να χρησιμοποιήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ο γονέας στον οποίο ανήκε, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Πολλοί θάνατοι στο χωριό τις τελευταίες ημέρες

Η τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το χωριό. Όπως επισημαίνουν κάτοικοι, τις τελευταίες ημέρες η τοπική κοινωνία έχει βιώσει διαδοχικές απώλειες συγχωριανών, με έξι θανάτους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη Μεσοποταμία κανείς δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι μία βόλτα φίλων κατέληξε σε μία τόσο οδυνηρή απώλεια. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και συναθλητές προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ενώ, ολόκληρη η τοπική κοινωνία παραμένει «παγωμένη», περιμένοντας απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Έκκληση για σεβασμό και σιωπή

Σε ανακοίνωσή του, ο φυσιολατρικός σύλλογος Μεσοποταμίας ζητά απ' όλους να σταματήσουν να διαδίδουν ψευδείς φήμες για το πώς έγινε το συμβάν.

«Η παραπληροφόρηση, οι ανυπόστατες φήμες και οι συγκεχυμένες πληροφορίες σε στιγμές τόσο μεγάλων κρίσεων είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Τις ώρες αυτές, που η τοπική μας κοινωνία συγκλονίζεται από το τραγικό δυστύχημα στην περιοχή της Μεσοποταμίας, πιθανόν σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή του Τιμιόσταυρου, οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Όταν νεαρά παιδιά εμπλέκονται σε μια τέτοια τραγωδία, όταν οικογένειες βιώνουν την απόλυτη αγωνία και κάποιες, δυστυχώς, θρηνούν την πιο σκληρή απώλεια, η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων σεναρίων είναι τουλάχιστον ανεύθυνη. Το μόνο που καταφέρνει είναι να μεγαλώνει τον πόνο και να πληγώνει ακόμα βαθύτερα εκείνους που υποφέρουν.

Ας σεβαστούμε τον πόνο, τον θρήνο και την αγωνία αυτών των ανθρώπων.

Αν δεν έχουμε να προσφέρουμε κάτι έγκυρο, ουσιαστικό ή πραγματικά βοηθητικό, ας επιλέξουμε τον μόνο δρόμο που αρμόζει σε αυτή την περίσταση: ας μείνουμε απλά σιωπηλοί. Η σιωπή αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει αδιαφορία· είναι δείγμα σεβασμού, πολιτισμού και βαθιάς, ειλικρινούς ενσυναίσθησης για τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους».

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