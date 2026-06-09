Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 22χρονης
Η νεαρή γυναίκα αγνοείται από την 1η Ιουνίου κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής με τους οικείους της να απευθύνονται στις Αρχές
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- Η 22χρονη Γεωργία Βολικάκη εξαφανίστηκε από τα Κάτω Πατήσια την 1η Ιουνίου και δεν έχει δώσει σημεία ζωής έκτοτε.
- Η ζωή της νεαρής γυναίκας διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.
- Η Γεωργία έχει ύψος 1,60 μ., ξανθά μαλλιά, καστανά μάτια και αδύνατη σωματοδομή.
- Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
- Οι οικείοι της έχουν ενημερώσει τις Αρχές και ζητούν βοήθεια για τον εντοπισμό της.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 22χρονης στα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού» η ζωή της διατρέχει κίνδυνο και γι αυτό τον λόγο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της.
Πρόκειται για τη Γεωργία Βολικάκη. Η 22χρονη έχει ύψος 1.60 μ., είναι
αδύνατη, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε
μαύρο παντελόνι, μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
Η νεαρή γυναίκα αγνοείται από την 1η Ιουνίου κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής με τους οικείους της να απευθύνονται στις Αρχές.
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