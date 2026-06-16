Θύμα άγριας επίθεσης φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

Snapshot Ένας φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Βόλου δέχτηκε άγρια επίθεση από 19χρονο κρατούμενο το Σάββατο 13/6.

Η πληρότητα των φυλακών φτάνει το 256%, ενώ το προσωπικό φύλαξης υπολείπεται του 50%, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Οι κρατούμενοι προαυλίζονται μόνο κάθε 27 ώρες και οι συνθήκες κράτησης χαρακτηρίζονται αφόρητες και επικίνδυνες.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων εκφράζει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση και την επικινδυνότητα των συνθηκών εργασίας, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς πρόσφατα υπήρξαν σοβαρές απειλές μεταξύ κρατουμένων και απόπειρα αυτοκτονίας που αποτράπηκε την τελευταία στιγμή. Snapshot powered by AI

Θύμα άγριας επίθεσης το Σάββατο (13/6) ένας φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Βόλου.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, 19χρονος τρόφιμος ζητούσε να του ανοίξουν την εξωτερική πόρτα στο κελί του, πράγμα που απαγορευόταν από τον κανονισμό, με πρόσχημα τραυματισμό στο χέρι και μετάβαση στο ιατρείο.

Ο φύλακας άνοιξε το κελί του κρατούμενου και τότε εκείνος του επιτέθηκε. Αφού τον κλώτσησε, του τράβηξε την μπλούζα και στη συνέχεια του έριξε μπουνιά.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε έτερος φύλακας και επενέβη άμεσα. Οι υπάλληλοι τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο κελί του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για τους οποίους σημειώθηκε το περιστατικό.

Το περιστατικό επίθεσης προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πληρότητα στις φυλακές είναι 256% και αποτελούν ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό φύλαξης, που είναι κάτω του 50%.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν καθώς πριν από περίπου δύο μήνες απειλήθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων. Οι αφόρητες συνθήκες κράτησης που επικρατούν δοκιμάζουν του κρατούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, προαυλίζονται κάθε 27 ώρες. Σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε αρχές Μαΐου φύλακες έσωσαν την τελευταία στιγμή νεαρό από απαγχονισμό.

Διαμαρτυρία από τον Σύλλογο Υπαλλήλων

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου σε επιστολή του προς το κάθε αρμόδιο εκφράζει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης.

Όπως σημειώνει, το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, αντίθετα επιβεβαιώνει με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τις συνεχείς προειδοποιήσεις του σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού φύλαξης, οι οποίες είναι κάτω από το 50% όπως και η ασφάλεια του καταστήματος σε καθημερινή βάση.

Η υποστελέχωση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι, όπως τονίζει, να καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα όπως και την ψυχική τους υγεία.

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