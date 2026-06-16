Θηριωδία στη Θεσσαλονίκη: Συνταξιούχος αστυνομικός διώκεται για φόλες σε αδέσποτες γάτες

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας, σε βαθμό κακουργήματος

Δημήτρης Δρίζος

Θηριωδία στη Θεσσαλονίκη: Συνταξιούχος αστυνομικός διώκεται για φόλες σε αδέσποτες γάτες
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα οκτώ αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης και αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία. Κλήθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας, σε βαθμό κακουργήματος. Η πράξη, σύμφωνα με τη δικογραφία, φαίνεται να τελέστηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ τέλος Φεβρουαρίου κι αρχές Μαρτίου τού προηγούμενου έτους, ενώ η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία γυναίκας που φρόντιζε τα αδέσποτα ζώα.

Ο 57χρονος κατέστη κατηγορούμενος μετά την αξιολόγηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να τον τοποθετεί στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχε δηλητηριώδη ουσία.

Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες. Επικαλέστηκε, κατά πληροφορίες, το γεγονός ότι από την εργαστηριακή εξέταση του σκεύους δεν προέκυψε γενετικό υλικό (DNA) που να τον συνδέει με το αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και με τη μηχανή του, υποστηρίζοντας όμως ότι οι μετακινήσεις του συνδέονταν με επισκέψεις σε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον στο οποίο μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην ίδια περιοχή βρίσκεται κονάκι μονής του Αγίου Όρους, όπου φιλοξενούνται μοναχοί όταν βρίσκονται εκτός Αθωνικής Πολιτείας, με τους οποίους διατηρεί επαφές.

Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο ζώο που επέζησε είχε χορηγηθεί από κτηνίατρο ειδική αγωγή αντιμετώπισης δηλητηρίασης από φόλα, γεγονός που ενίσχυσε την εκδοχή ότι τα περιστατικά συνδέονται με χρήση δηλητηριώδους ουσίας. Μέχρι στιγμής παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων που διενεργούνται στο Εργαστήριο Κτηνιατρικής του ΑΠΘ για τις νεκρές γάτες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μόλις ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για την υπόθεση, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη του κατηγορούμενου σε δίκη. Εις βάρος του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ, κατά του οποίου προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ενόψει της ποινικής έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Λιβανέζος δημοσιογράφος ενώ κάνει ρεπορτάζ γίνεται στόχος από ισραηλινό drone

11:15WHAT THE FACT

Ξεχάστε τούβλα και μπετά: Το σπίτι που συναρμολογείται σαν παζλ κάνει θραύση στην Ευρώπη

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέος θάνατος κρατουμένου σε άδεια από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου– Δέκα νεκροί σε 70 ημέρες

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 16χρονος και 14χρονος επιτέθηκαν και χτύπησαν 13χρονο

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Στο νοσοκομείο οδηγός απορριμματοφόρου μετά από συμπλοκή με μοτοσικλετιστή

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αργυρούπολη: Συμπλοκή εννέα ατόμων στην Πλατεία Ηρώων - 3 τραυματίες

10:57ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε κλοπή από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά- Ταυτοποιήθηκαν 33χρονη και 48χρονη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Θα κλείσει προσωρινά όλα τα καταστήματα Starbucks για υποχρεωτικό μάθημα... ιστορίας, μετά την αποτυχημένη καμπάνια για την «Tank Day»

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Fujitsu λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς»

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα πληγώσει τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον τίμησε

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

10:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοζίνια: Η μυθιστορηματική ζωή του 40χρονου τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου - Η μητέρα του που δεν είχε λεφτά για την βίζα και τα δάκρυα που συγκίνησαν τους φιλάθλους

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

10:31WHAT THE FACT

O νομπελίστας Ντέιβιντ Γκρος δίνει πολύ μικρές πιθανότητες η ανθρωπότητα να επιβιώσει για άλλα 50 χρόνια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα 4 πράγματα για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο - Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

10:13WHAT THE FACT

Κορυφαίες συμβουλές για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών μέσα και έξω από το σπίτι σας

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Δύο συλλήψεις Αλβανών για κλοπές από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Πώς δολοφόνησε ο 50χρονος την Αντιγόνη - Τη χτυπούσε με λοστό πριν την μαχαιρώσει

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία όταν ηλικιωμένη με αμαξίδιο μπήκε στην δρόμο

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: H «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει - H μεγαλύτερη έως τώρα επιδημία σπάνιου στελέχους

07:57WHAT THE FACT

Έσκαβαν για αυτοκινητόδρομο και βρήκαν έναν αμύθητο θησαυρό

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

08:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 56χρονος που κατέρρευσε ενώ περπατούσε

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα 4 πράγματα για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο - Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ψέματα των θετών γονιών αποκάλυψαν «τέσσερις μήνες τρόμου» για βρέφος 13 μηνών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ