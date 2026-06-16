Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε κλοπή από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά- Ταυτοποιήθηκαν 33χρονη και 48χρονη

Snapshot Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 3.300 ευρώ από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά.

Ταυτοποιήθηκαν δύο γυναίκες, 33χρονη ημεδαπή και 48χρονη αλβανικής υπηκοότητας, που προσποιήθηκαν τις πελάτισσες.

Οι δράστριες αφαίρεσαν μια λευκόχρυση αλυσίδα με ημιπολύτιμους λίθους και ένα μενταγιόν.

Τα κλοπιμαία ανακτήθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Σε βάρος των γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία που θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής σε κοσμηματοπωλείο προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, έπειτα από έρευνα και αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού που συγκεντρώθηκε.

Το voria.gr αποκάλυψε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι δύο δράστριες να προβαίνουν στην κλοπή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν δύο γυναίκες, μία 33χρονη ημεδαπή και μία 48χρονη αλβανικής υπηκοότητας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι δύο γυναίκες εισήλθαν το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες και αφαίρεσαν μία λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους καθώς και ένα μενταγιόν, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 3.300 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, τα αφαιρεθέντα κοσμήματα ανακτήθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

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