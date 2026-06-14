Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο - «Άρπαξαν» χρυσαφικά αξίας 3.200 ευρώ

Snapshot Δύο γυναίκες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 3.200 ευρώ από κατάστημα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι δράστιδες εκμεταλλεύτηκαν την αυξημένη κίνηση και απέσπασαν τα αντικείμενα ενώ το προσωπικό ήταν απασχολημένο.

Μετά την κλοπή, παρέμειναν στο κατάστημα για να μην κινήσουν υποψίες και στη συνέχεια διέφυγαν ανενόχλητες με όχημα.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές που διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους. Snapshot powered by AI

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας η μεθοδική δράση δύο γυναικών, οι οποίες κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας περίπου 3.200 ευρώ από κατάστημα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Λειτουργώντας με τη μέθοδο της απασχόλησης και προσποιούμενες τις πελάτισσες, οι δράστιδες ξεγέλασαν το προσωπικό. Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί από την ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως προκύπτει από το διαθέσιμο οπτικό υλικό, οι δύο γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν την αυξημένη κίνηση στον χώρο. Με αστραπιαίες κινήσεις απέσπασαν τα πολύτιμα αντικείμενα από τις προθήκες, την ώρα που οι εργαζόμενοι ήταν απασχολημένοι. Προκειμένου μάλιστα να μην κινήσουν υποψίες, δεν αποχώρησαν αμέσως μετά την κλοπή. Αντιθέτως, παρέμειναν στο κοσμηματοπωλείο για αρκετή ώρα και συνέχισαν να κάνουν ερωτήσεις για διάφορα προϊόντα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα ίχνη τους.

Λίγο αργότερα, διατηρώντας απόλυτη ψυχραιμία, βγήκαν ανενόχλητες από τον χώρο, επιβιβάστηκαν σε όχημα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πλέον, το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών, οι οποίες αξιολογούν τα δεδομένα και διεξάγουν εντατικές έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

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