Ρέθυμνο: Πάρκινγκ όπου… χωράει - Οδηγός στάθμευσε το όχημα του διαγώνια σε πεζοδρόμιο

Στην περιοχή των Περιβολίων του Ρεθύμνου ασυνείδητος οδηγός αποφάσισε να μετατρέψει το πεζοδρόμιο σε προσωπικό χώρο στάθμευσης.

Το μαύρο όχημα έχει σταθμεύσει εξ ολοκλήρου πάνω στο πεζοδρόμιο και έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πεζοδρομίου, με όσους κατοίκους βρίσκονταν εκεί να μην μπορούν ν περάσουν.



Έτσι όσοι κινούνταν με κάποιο παιδικό καρότσι ή τυφλοί που περνούσαν από το συγκεκριμένο σημείο, δυσκολεύοταν να περάσουν αφού ο χώρος που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο όχημα και στις ράμπες των τυφλών, είναι πολύ μικρός.

Τo πρόβλημα στο πάρκινγκ στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί, αφού αρκετοί δρόμοι στην πόλη είναι κλειστοί λόγω έργων που πραγματοποιούνται, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στους οδηγούς αλλά αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα για να παρκάρει όπου θέλει.

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