Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ νοσηλεύθηκε για 26 ημέρες στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» και στη συνέχεια έλαβε θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Newsbomb

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

Γιώργος Μυλωνάκης

Eurokinissi
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  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι του μετά από δίμηνη νοσηλεία.
  • Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για 26 ημέρες και συνέχισε την αποκατάστασή του σε κέντρα στη Γερμανία και την Ελλάδα.
  • Η επιστροφή του σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης περιόδου και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου με ελπίδα και αισιοδοξία.
  • Ο στενός συνεργάτης του τόνισε τη δύναμη χαρακτήρα, την επιμονή και την αποφασιστικότητά του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας.
  • Ο Μυλωνάκης επέστρεψε κοντά στην οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του.
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Ευχάριστα νέα για τον Γιώργο Μυλωνάκη καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλεύονταν.

Μετά τη δίμηνη περιπέτειά του ο κ. Μυλωνάκης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επέστρεψε σπίτι του.

Ο κ. Μυλωνάκης μετά το επεισόδιο της 15η Απριλίου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για 26 ημέρες. Βγήκε στις αρχές του Μαΐου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του στην Γερμανία.

Στην Ελλάδα επέστρεψε στις 28 Μαΐου, εντάχθηκε σε άλλος κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας και τώρα έλαβε εξιτήριο και από εκεί.

Σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του, Πέτρο Αρβανιτάκη «η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει ψυχικό σθένος, αξιοπρέπεια και πίστη.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης, αρχικά στον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που στάθηκαν ακούραστα δίπλα του, αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του, που δεν έπαψαν στιγμή να τον στηρίζουν με την αγάπη και την παρουσία τους.
Μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητά του να συνεχίζει να παλεύει καθημερινά με αξιοθαύμαστη γενναιότητα. Η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι η νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, που γεμίζει όλους μας χαρά και συγκίνηση.

Γιώργο μου, σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».

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