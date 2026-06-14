Κρήτη: Άκουσε ότι προφυλακίζεται και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε την Παρασκευή στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όταν ένας νεαρός άνδρας από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ως διακινητής παράτυπων μεταναστών, κατέρρευσε έπειτα από σοβαρό αυτοτραυματισμό.

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