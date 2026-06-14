Κρήτη: Άκουσε ότι προφυλακίζεται και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο
Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου ένας νεαρός άκουσε ότι προφυλακίζεται και ξεκίνησε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο.
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Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε την Παρασκευή στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όταν ένας νεαρός άνδρας από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ως διακινητής παράτυπων μεταναστών, κατέρρευσε έπειτα από σοβαρό αυτοτραυματισμό.
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