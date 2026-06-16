Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού - Τι δήλωσε για την κατάσταση της υγείας της

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού στο νοσοκομείο, έπειτα από ατύχημα που είχε το πρωί της Τρίτης (16/6) στο σπίτι της, όταν γλίστρησε και έπεσε.

Η ίδια επικοινώνησε με το MEGA προκειμένου να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας της, εξηγώντας ότι από την πτώση υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

Η αγαπημένη ηθοποιός παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της.

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