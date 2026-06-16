10 χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς: Επετειακή βραδιά με τους πρωταγωνιστές του φαρμάκου

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10 χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς: Επετειακή βραδιά με τους πρωταγωνιστές του φαρμάκου
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Με φόντο το φωτισμένο αττικό τοπίο και την πανοραμική θέα από το Roof Garden του UNIC Athens στο Ελληνικό, πραγματοποιήθηκε η επετειακή τελετή απονομής των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2026, γιορτάζοντας δέκα χρόνια ενός θεσμού που έχει συνδεθεί με την καινοτομία, την επιστημονική πρόοδο και την επιχειρηματική αριστεία στον χώρο του φαρμακείου.

Η λαμπερή βραδιά συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, εκπροσώπους συνεταιρισμών φαρμακοποιών, ακαδημαϊκούς, φαρμακοποιούς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και προσωπικότητες της υγείας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον κεντρικό ρόλο των Αριστείων ως σημείο συνάντησης της φαρμακευτικής αγοράς.

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Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν ο δημοφιλής ηθοποιός Αναστάσης Ροϊλός και η Γενική Διευθύντρια της NOUFIO Communication Services Σοφία Κούνουπα, οι οποίοι υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους σε μια βραδιά που συνδύασε θεσμικό κύρος, συγκίνηση, αναγνώριση και εορταστική διάθεση.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι απονομές των τιμητικών βραβείων «Αριστίνδην» στον Αναπληρωτή Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ Παρασκευά Δάλλα και στη Φαρμακοποιό και Quality & Training Manager της Frezyderm Χρυσούλα Γκούσκου, ενώ τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στην εταιρεία VICAN για τη συμπλήρωση 50 ετών δυναμικής παρουσίας και προσφοράς στη φαρμακευτική αγορά.

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Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι 16 κατηγορίες βραβείων που ανέδειξαν πρωτοβουλίες στους τομείς της βιωσιμότητας, της εκπαίδευσης, της πρόληψης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, του marketing, της εταιρικής κουλτούρας και της υποστήριξης του φαρμακείου. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου των φαρμακοποιών και της κρίσης μιας πολυσυλλεκτικής Κριτικής Επιτροπής αποτελούμενης από ακαδημαϊκούς, στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους του φαρμακευτικού χώρου.

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Μεταξύ των μεγάλων πρωταγωνιστών της βραδιάς ξεχώρισαν οι ΣΥ.Φ.Α.Κ., ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, ΣοΦΛΑ, Europharmacy, Menarini Hellas, UNI-PHARMA, INTERMED, ARALFARM, BEAUTY VELONAS, ΒΙΑΝ, ELPEN και VICAN, οι οποίοι απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στις επιμέρους κατηγορίες των βραβείων.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η μεγάλη συμμετοχή των συνεταιρισμών φαρμακοποιών, αλλά και η έντονη παρουσία εταιρειών που επενδύουν συστηματικά στην καινοτομία, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για το ελληνικό φαρμακείο.

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Η επετειακή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη σημαντικών χορηγών της αγοράς. Platinum Sponsor ήταν το UNIC Athens, Gold Sponsor ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Silver Sponsors οι BEAUTY VELONAS και ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, ενώ Sponsor της διοργάνωσης ήταν ο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

Περισσότερο όμως από μια τελετή βράβευσης, η βραδιά αποτέλεσε μια γιορτή για τους ανθρώπους που καθημερινά συμβάλλουν στην πρόοδο της φαρμακευτικής αγοράς. Μια υπενθύμιση ότι η αριστεία δεν είναι ένας τίτλος που κατακτάται μία φορά, αλλά μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης, συνεργασίας και δημιουργίας.

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Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική, networking και την καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση των βραβευμένων, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα πρώτα δέκα χρόνια ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό φαρμακείο και τη φαρμακευτική αγορά.

10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το μήνυμα παραμένει το ίδιο:

Η καινοτομία αξίζει να αναγνωρίζεται.

Η προσπάθεια αξίζει να επιβραβεύεται.

Και η αριστεία αξίζει να γιορτάζεται.

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