Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

Ένα εξαιρετικά σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό που απειλεί να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας σημειώθηκε ανοιχτά της Μάγχης. Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επίσημα ότι διεξάγει κατεπείγουσα έρευνα μετά από καταγγελίες ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πλήρωμα ενός γιοτ με βρετανική σημαία, μια ρωσική φρεγάτα της κλάσης Admiral Grigorovich έριξε προειδοποιητικές βολές από απόσταση περίπου 500 γιαρδών, καθώς το σκάφος αναψυχής την πλησίασε στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη νήσο Γουάιτ και τη Νορμανδία.

Το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 11:40 το πρωί της Τρίτης, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, σε διεθνή ύδατα εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων. Οι αρχές της χώρας ξεκαθάρισαν πάντως πως δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στο σκάφος, αντιμετωπίζοντας προς το παρόν την κατάσταση ως μεμονωμένο συμβάν.

Η κλιμάκωση στη Μάγχη

Οι σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με τη Ρωσία βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο και η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεταφέρεται πλέον στα στενά της Μάγχης με απρόβλεπτες συνέπειες. Το επεισόδιο αυτό δεν ήρθε σε ουδέτερο χρόνο.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, βρετανικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επιχείρηση κατάληψης και επιβίβασης στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο Smyrtos, το οποίο ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο αυστηρών κυρώσεων με στόχο τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και τα πλοία που παρακάμπτουν τα διεθνή μέτρα. Η Μόσχα δείχνει να απαντά με επίδειξη ισχύος και προκλητικές ενέργειες σε διεθνή θαλάσσια περάσματα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη Δύση.