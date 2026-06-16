Economist: Γιατί αποτυγχάνουν οι ουκρανικοί πύραυλοι και τα drones απέναντι στη ρωσική αεράμυνα

Snapshot Το ποσοστό επιτυχίας των ουκρανικών αεροπορικών επιθέσεων κυμαίνεται από 2% έως 35% ανάλογα με τον τύπο του όπλου.

Η Ουκρανία προσπαθεί να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που θα είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, αλλά η επίτευξη αυτού θεωρείται αργή και δύσκολη.

Η παραγωγή σύγχρονων πυραύλων απαιτεί πολύπλοκες τεχνολογίες και χρηματοδότηση, που η Ουκρανία δεν διαθέτει σε επαρκή βαθμό.

Οι ειδικοί αμφισβητούν τους ισχυρισμούς για άμεση έναρξη ουκρανικής εκστρατείας βαλλιστικών πυραύλων με πλήρη τεχνολογική ανεξαρτησία.

Η Ρωσία πιθανόν να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της με νέα αεροσκάφη Geranium, τα οποία θα είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας. Snapshot powered by AI

Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ουκρανικών πυραύλων και των drones διαπερνά το ρωσικό σύστημα αεράμυνας, αποκαλύπτει το βρετανικό περιοδικό The Economist.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ποσοστό επιτυχίας των ουκρανικών αεροπορικών επιθέσεων κυμαίνεται από 2% έως 35% ανάλογα με τον τύπο του όπλου, με τα ταχύτερα όπλα, που πετούν με ταχύτητες άνω των 350 χλμ./ώρα, να έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουκρανία προσπαθεί να αναπτύξει τους δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους που θα είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν. Ωστόσο, όπως γράφει το περιοδικό, ακόμη και όσοι δραστηριοποιούνται στον ουκρανικό αμυντικό τομέα αμφιβάλλουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα.

«Η ουκρανική νεοσύστατη εταιρεία Fire Point, η οποία έχει τη φήμη ότι δίνει υπερβολικά αισιόδοξες υποσχέσεις, ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει έναν νέο πύραυλο αναχαίτισης αεράμυνας. Λίγοι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα εμφανιστεί σύντομα», γράφει το The Economist.

Οι πύραυλοι δεν είναι drones

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η παραγωγή σύγχρονων πυραύλων είναι πολύ πιο περίπλοκη από την παραγωγή drones. Απαιτούν εγχώριους κινητήρες, συστήματα καθοδήγησης, ηλεκτρονικά και μεγάλης κλίμακας χρηματοδότηση για σειριακή παραγωγή. Ο πρώην Αναπληρωτής Αρχηγός του Ουκρανικού Ναυτικού, Αντρέι Ριζένκο, δήλωσε: «Δεν μπορείς να κατασκευάσεις φτυάρια σήμερα και πυραύλους αύριο. Η Ουκρανία έχει σχολή πυραύλων, αλλά η τεχνολογία μας έχει παγώσει εδώ και 40 χρόνια».

Παρά τους ισχυρισμούς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία είναι «πολύ κοντά» στο να ξεκινήσει τη δική της εκστρατεία βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της Ρωσίας, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ζητούν ιδιαίτερη προσοχή. Μία από τις πηγές του περιοδικού δήλωσε: «Στην καλύτερη περίπτωση, μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν εικονικό πύραυλο συναρμολογημένο από δυτικά εξαρτήματα».

Το περιοδικό Economist προειδοποιεί επίσης ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τον Οκτώβριο, ο πυρήνας των ρωσικών επιθέσεων θα μπορούσε να είναι τα νέα αεροσκάφη Geranium με κινεζικούς κινητήρες, τα οποία θα είναι σημαντικά πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν με τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας και τα αεροσκάφη αναχαίτισης.

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