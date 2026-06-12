Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι είναι οι πύραυλοι «Flamingo» και γιατί σηματοδοτούν την αρχή νέας εποχής

Snapshot Οι πύραυλοι «Flamingo FP

5» έχουν εμβέλεια έως 3.000 χιλιόμετρα και μπορούν να μεταφέρουν 1.150 κιλά εκρηκτικού φορτίου με σχετικά υψηλή ακρίβεια.

Οι πύραυλοι χτύπησαν εργοστάσιο στην Τσεμπόκσαρι που παράγει κεραίες για ρωσικά drones, οι οποίες βοηθούν στην παράκαμψη των ουκρανικών αεραμυνών.

Ο «Flamingo» αποτελεί μια φθηνότερη, ουκρανική έκδοση των αμερικανικών συστημάτων Patriot και παράγεται από τη νεοσύστατη εταιρεία Fire Point.

Η παραγωγή των πυραύλων γίνεται κυρίως στην Ουκρανία, ενώ περίπου το 90% των εξαρτημάτων συναρμολογείται εκεί, με κατασκευή να λαμβάνει χώρα και στο εξωτερικό.

Οι πύραυλοι «Flamingo» θεωρούνται σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο, καθώς έχουν ήδη πλήξει ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια. Snapshot powered by AI

Αρκετοί ουκρανικοί πύραυλοι «Flamingo FP-5» διένυσαν απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων μέσα στη Ρωσία και χτύπησαν ένα εργοστάσιο που παράγει βασικά εξαρτήματα για drones, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτοί οι νέοι, χαμηλού κόστους πύραυλοι αναπτύχθηκαν από μια νεοσύστατη εταιρεία. Σύμφωνα με την ισπανική El Mundo πρόκειται για μια λιγότερο ακριβή έκδοση του πυραυλικού συστήματος Patriot. Έχουν βεληνεκές 3.000 χιλιομέτρων. Και εδώ και αρκετούς μήνες, έχουν γίνει η πληγή των ρωσικών διυλιστηρίων και στρατιωτικών βάσεων.

Οι πύραυλοι στόχευσαν το εργοστάσιο «Progress» στο Τσεμπόκσαρι, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Τσουβασίας στη Ρωσία. Η μονάδα παράγει τις κεραίες Kometa που επιτρέπουν σε ρωσικά drones και πυραύλους να παρακάμπτουν τις ουκρανικές αεράμυνες. Οι κεραίες Kometa που παράγονται από το εργοστάσιο της Progress έχουν αποτελέσει πηγή μεγάλου προβληματισμού για τις ουκρανικές δυνάμεις. Η αναβαθμισμένη έκδοσή τους, η οποία παρουσιάστηκε στις αρχές του 2025, διαθέτει στοιχεία κατά της παρεμβολής που έχουν καταστήσει τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα αναποτελεσματικά.

«Δεν μπορώ να πω πόσα Flamingo παράγουμε κάθε μήνα, αλλά υπάρχουν αρκετά αποθηκευμένα», δήλωσε τον Απρίλιο στο POLITICO ο Denys Shtilierman, συνιδιοκτήτης και επικεφαλής κατασκευαστής της Fire Point. «Τώρα, όταν λάβουμε δάνειο από την ΕΕ, θα αρχίσουν να πετούν το ένα μετά το άλλο».

Τα χαρακτηριστικά των νέων πυραύλων

Σύμφωνα με την El Mundo, τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

Έχουν εμβέλεια έως και 3.000 χιλιόμετρα, μπορούν να μεταφέρουν 1.150 κιλά εκρηκτικού φορτίου, είναι σχετικά ακριβείς, μπορούν να παραχθούν έως και 210 μονάδες ανά μήνα και κοστίζουν λιγότερο από τους αντίστοιχους δυτικούς πυραύλους.

Αυτές οι ιδιότητες από μόνες τους θα ήταν αρκετές για να καταλάβουμε γιατί οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο Κίεβο αποδίδουν τόσο μεγάλη σημασία στον νέο πύραυλο FP-5 Flamingo, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες αποτελεί εφιάλτη για τα ρωσικά διυλιστήρια και τις στρατιωτικές βάσεις.

¿Qué son los Flamingo y por qué marcan el inicio de una nueva era en la guerra entre Ucrania y Rusia? pic.twitter.com/bwcLx5UmkJ — EL MUNDO (@elmundoes) June 12, 2026

Ο Flamingo κατασκευάζεται από την Fire Point, μια νεοσύστατη εταιρεία που, όπως πολλές ουκρανικές στρατιωτικές εταιρείες, αναδύθηκε εν μέσω πολέμου.

Είναι μια αεροπορική βόμβα που μετατράπηκε σε πύραυλο κρουζ ενσωματώνοντας έναν κινητήρα τζετ, γράφει το ισπανικό δημοσίευμα. Οι ιδρυτικοί εταίροι του είναι πτυχιούχοι μηχανικοί, νέοι αρχιτέκτονες και επιστήμονες υπολογιστών που ανήκουν σε μια νέα γενιά που συνδέεται με τον δυτικό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τους Financial Times , το νέο μοντέλο είναι ένα είδος φθηνότερης έκδοσης των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot.

Το περιοδικό The Economist σημειώνει ότι ένα μέρος της παραγωγής λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό, αλλά το 90% των εξαρτημάτων συναρμολογείται στη συνέχεια στην Ουκρανία.

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