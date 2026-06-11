Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεπέρασε επίσημα σε διάρκεια τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο

Snapshot Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει διαρκέσει 1.569 ημέρες, ξεπερνώντας επίσημα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία χαρακτηρίζεται από στατικές μάχες σε χαρακώματα, παρόμοιες με αυτές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα drones έχουν μεταβάλει τη φύση του πεδίου μάχης, καθιστώντας τις μεγάλες επιθέσεις δύσκολες και αυξάνοντας την ακρίβεια και τη θανατηφόρα ισχύ.

Παρά τις διαφορές στην κλίμακα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, η καταστροφή και οι απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας συγκρίνονται με αυτές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στρατηγική της Ουκρανίας περιλαμβάνει την επίθεση σε ρωσικά οικονομικά και στρατιωτικά σημεία με στόχο τον περιορισμό της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συγκρίνεται συχνά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για τις βάναυσες επιθέσεις του πεζικού και τις βαριές απώλειές. Ωστόσο, η ιδέα ότι θα μπορούσε, με οποιονδήποτε τρόπο, να ξεπεράσει μια σύγκρουση τόσο μακρά και αιματηρή που οι Γάλλοι στρατιώτες ήλπιζαν ότι θα ήταν «η τελευταία των τελευταίων» κάποτε φαινόταν αδιανόητη. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα Πέμπτη (11/6). Ο πόλεμος στην Ουκρανία - ο οποίος έφτασε τις 1.569 ημέρες, ή περισσότερο από τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες - έχει πλέον ξεπεράσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας έστειλε τα στρατεύματά του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πίστευε ότι η χώρα θα «έπεφτε» μέσα σε λίγες μέρες. Αφού η Ουκρανία απώθησε τους Ρώσους και η σύγκρουση κατέληξε σε πόλεμο φθοράς, ακόμη και πολλοί από αυτούς που μάχονταν δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ.

Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται και, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να έχουν σταματήσει, δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θα τελειώσει σύντομα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου οι μισοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι δεν θα τελειώσει πριν από το επόμενο έτος, κάτι που θα τον ωθούσε πιο κοντά σε ένα άλλο όριο: τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος διήρκεσε έξι χρόνια. Και υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί που θα υποστήριζαν ότι ο τρέχων πόλεμος ξεκίνησε πραγματικά το 2014, όταν ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την Κριμαία.

Οι ιστορικοί προειδοποιούν ότι η δημιουργία παραλληλισμών με τους δύο παγκόσμιους πολέμους έχει όρια. Η παγκόσμια κλίμακα αυτών των συγκρούσεων, που αφορούν πολλά πεδία μαχών και στρατούς, καθιστά δύσκολες τις συγκρίσεις σχετικά με τις απώλειες και την ισχύ πυρός. Η Ουκρανία δεν υπήρχε ως χώρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι δύο πόλεμοι που μεταμόρφωσαν τη γεωπολιτική της Ευρώπης

Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι πιθανό να καταταχθεί στις πιο σημαντικές συγκρούσεις στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, λέει ο Ουκρανός ιστορικός, Γιαροσλάβ Χρίτσακ. Και οι δύο πόλεμοι μεταμόρφωσαν τη γεωπολιτική της Ευρώπης αναδιαμορφώνοντας στρατιωτικές συμμαχίες και οδηγώντας σε μια αμυντική ενίσχυση που δεν είχε παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι και οι δύο συγκρούσεις αναμόρφωσαν τη φύση του πολέμου μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - αεροπλάνων και αρμάτων μάχης πριν από έναν αιώνα, ενώ σήμερα υπάρχουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον αέρα, τη θάλασσα και τη γη. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εξελίξεις έκαναν τον πόλεμο ακόμα πιο βάναυσο για τους ανθρώπους.

«Από πολλές απόψεις, αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αυτός που μοιάζει περισσότερο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Μισέλ Γκόγια, Γάλλος πρώην συνταγματάρχης και στρατιωτικός ιστορικός. Η σύγκριση ξεκινά με την αρχική φάση και των δύο πολέμων. Το 1914, οι Γερμανοί εξαπέλυσαν μια ταχεία επίθεση προς το Παρίσι με την ελπίδα να εξασφαλίσουν μια γρήγορη νίκη. Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν τον ίδιο στόχο όταν έσπευσαν προς το Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το 2022. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι πλησίασαν τον στόχο τους, αλλά τελικά απωθήθηκαν.

Τελικά, και οι δύο πόλεμοι κατέληξαν σε κυρίως στατικές μάχες κατά μήκος ενός σε μεγάλο βαθμό παγωμένου μετώπου. Όταν στρατιώτες στο ουκρανικό πεδίο μάχης εγκαταστάθηκαν σε χαρακώματα και καταφύγια στο τέλος του 2022, οι ιστορικοί το περιέγραψαν ως επιστροφή στον πόλεμο χαρακωμάτων τύπου Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι σκηνές από τα χαρακώματα της ανατολικής Ουκρανίας απηχούσαν εκείνες στη βόρεια Γαλλία έναν αιώνα νωρίτερα. Τα ουκρανικά και τα ρωσικά στρατεύματα συχνά χωρίζονταν μόλις από μερικές εκατοντάδες μέτρα, μερικές φορές αρκετά κοντά για να βλέπουν το ένα το άλλο. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν με μπαράζ πυροβολικού για να καθηλώσουν τον αντίπαλο, ακολουθούμενες από έφοδο στα εχθρικά χαρακώματα από ομάδες πεζικού.

«Γενικά, όταν το μέτωπο παγώνει, επιστρέφεις στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Γκόγια. Και στους δύο πολέμους, προσθέτει, ήταν η ένταση της ισχύος πυρός, κυρίως του πυροβολικού, που ανάγκασε τους στρατούς να στραφούν στα χαρακώματα. «Θάβεις τον εαυτό σου για να προστατευτείς», λέει.

Αυτός ο υπολογισμός άλλαξε αργότερα στην Ουκρανία με την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας όπλων: των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Τα χαρακώματα έγιναν μη ασφαλή, καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολουθούσαν το πεδίο της μάχης όλο το εικοσιτετράωρο και χτυπούσαν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα βλήματα πυροβολικού.

Αντί για εκτεταμένα συστήματα χαρακωμάτων, τα στρατεύματα καταφεύγουν σε καταφύγια που στεγάζουν μόνο μια χούφτα στρατιώτες. Τέτοια καταφύγια είναι αρκετά μικρά ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τον ουρανό και αρκετά βαθιά για να αντέξουν τα χτυπήματα. Ένας στρατιώτης που επιχειρεί μόνος του συχνά θα σκάψει μια θέση ελάχιστα μεγαλύτερη από την κρυψώνα μιας αλεπούς.

Καθώς τα drones έχουν κυριαρχήσει στο πεδίο της μάχης, τα αντίπαλα δίκτυα χαρακωμάτων τύπου Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρισμένα από μια στενή ζώνη ασφαλείας, έχουν δώσει τη θέση τους σε μια διαφιλονικούμενη περιοχή μάχης, διάσπαρτη με καταφύγια. Σε αυτή τη «ζώνη θανάτου», κάθε κίνηση γίνεται γρήγορα στόχος των drones.

Η κλίμακα των απωλειών μοιάζει αξιοσημείωτα

Οι μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στρατευμάτων, όπως αυτές που παρατηρούνταν πριν από έναν αιώνα, έχουν καταστεί σχεδόν αδύνατες υπό το συνεχές βλέμμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τέτοιες επιθέσεις έχουν αντικατασταθεί από επιθέσεις μόνο από έναν ή δύο στρατιώτες. Τα άρματα μάχης, που πρωτοεμφανίστηκαν το 1916, εξακολουθούσαν να αποτελούν ένα τρομακτικό όπλο κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία. Σπάνια χρησιμοποιούνται πλέον επειδή το μέγεθός τους τα καθιστά εύκολους στόχους για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ενώ το πεδίο της μάχης σήμερα μοιάζει όλο και λιγότερο με εκείνο πριν από έναν αιώνα, η κλίμακα της καταστροφής μοιάζει αξιοσημείωτα.

Σε ουκρανικά διοικητικά σημεία κοντά στο μέτωπο, ζωντανά πλάνα από αναγνωριστικά drones δείχνουν σκηνές που θυμίζουν πεδία μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου: θρυμματισμένα δέντρα, ερειπωμένα σπίτια και χωράφια σημαδεμένα από κρατήρες οβίδων. Οι απώλειες είναι δύσκολο να συγκριθούν, δεδομένης της διαφοράς στην κλίμακα μεταξύ των δύο πολέμων. Πριν από έναν αιώνα, εκατομμύρια στρατιώτες στάλθηκαν σε μάχη σε πολλά μέτωπα στην Ευρώπη. Σήμερα, οι εμπλεκόμενες δυνάμεις ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Περίπου 9 έως 11 εκατομμύρια στρατιώτες πέθαναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε σύγκριση με περίπου μισό εκατομμύριο στην Ουκρανία μέχρι στιγμής.

Oυκρανοί στρατιώτες κοντά στι Χάρκοβο AP

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές και αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ναυάρχου Πιερ Βαντιέ, ο οποίος κατέχει τη θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού στο ΝΑΤΟ, λένε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστήσει το ουκρανικό πεδίο μάχης θανατηφόρο σε επίπεδα συγκρίσιμα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τόσο σκληρές είναι οι μάχες στην Ουκρανία, που η ρωσική προέλαση ήταν κατά καιρούς πιο αργή από ό,τι σε ορισμένες από τις πιο αδιέξοδες μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σύμμαχοι επικράτησαν συνδυάζοντας την οικονομική πίεση στη Γερμανία μέσω ενός αυστηρού ναυτικού αποκλεισμού με τη στρατιωτική πίεση μέσω αδιάκοπων επιθέσεων. Η στρατηγική της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου έχει κάποιες αντιστοιχίες με αυτήν την προσέγγιση.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της, έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει την πολεμική της προσπάθεια. Το Κίεβο δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό για να αναπαράγει τις επιθέσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά έχει κατακλύσει το πεδίο της μάχης με μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης με την ελπίδα να προκαλέσει μη βιώσιμες απώλειες στον ρωσικό στρατό. «Αυτός είναι ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», είπε ο ιστορικός Χρύτσακ.

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