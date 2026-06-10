Η στιγμή της ανατίναξης της BMW Χ3 του Ρώσου συνταγματάρχη

Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας, το όχημα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η στιγμή της ανατίναξης της BMW Χ3 του Ρώσου συνταγματάρχη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 57χρονος συνταγματάρχης Νταμίρ Νταβίντοφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εφοδιασμού πυροβολικού και πυρομαχικών πυραύλων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, έπεσε νεκρός όταν εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, μια BMW X3, πυροδοτήθηκε γύρω στις 5:30 το πρωί της Τρίτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπαλασίκχα, κοντά στην κατοικία του. Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας, το όχημα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την έκρηξη την Τετάρτη, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών των ειδικών υπηρεσιών.

Προσπάθησε να σβήσει την φωτιά πριν ξεψυχήσει

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν αμέσως στο σημείο της έκρηξης για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από τις φλόγες. Ένας από τους πολίτες που βοήθησαν τον Νταβίντοφ ανέφερε στο ανεξάρτητο μέσο Astra ότι ο συνταγματάρχης ήταν ακόμα ζωντανός όταν τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο. Όπως δήλωσε, όλα του τα ρούχα είχαν παραδοθεί στις φλόγες, με τον ίδιο να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά στην μπλούζα του και να την σκίσει για να μην καεί το δέρμα του, αν και η σοβαρότητα των τραυμάτων του έδειχνε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα τα κατάφερνε. Ο Νταβίντοφ εξέπνευσε λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αυτή προκαλεί έντονη αμηχανία στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς σημειώθηκε λιγότερο από ένα μίλι μακριά από το σημείο όπου, πριν από περίπου έναν χρόνο, ο αντιστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκάλικ είχε δολοφονηθεί με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο.

Το δίκτυο δολιοφθορών των Ουκρανών

Η δολοφονία του Νταβίντοφ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον Ρώσων αξιωματικών, με τις ρωσικές αρχές να απαντούν όλο και συχνότερα με τοπικές διακοπές στο δίκτυο του ίντερνετ για να δυσκολέψουν τη δράση των κρυφών δικτύων.

Την ίδια ώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι την ίδια ημέρα αποτράπηκε μια ακόμα απόπειρα δολοφονίας υπαλλήλου επιστημονικής-βιομηχανικής επιχείρησης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τη ρωσική εξεταστική επιτροπή, μια έφηβη πήρε εκρηκτικό μηχανισμό από κρύπτη κατόπιν οδηγιών από Ουκρανούς καθοδηγητές και τον παρέδωσε σε έναν έφηβο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη και των δύο πριν προλάβουν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό.

Στο στόχαστρο της SBU

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο μέσο ενημέρωσης The Insider, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Νταβίντοφ αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο των ουκρανικών αρχών λόγω της φερόμενης συμμετοχής του σε εγκλήματα πολέμου. Σύμφωνα με την ουκρανική βάση δεδομένων «Βιβλίο των Εκτελεστών», ο Νταβίντοφ συμμετείχε άμεσα στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν ο εφοδιασμός του στρατού με πυρομαχικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ANNOUNCEMENTS

Την Τρίτη 16 Ιουνίου γινόμαστε μέρος της αλυσίδας προσφοράς του Allwyn Care

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

17:08TRAVEL

Φινλανδία: Η Ελλάδα ψηφίστηκε ως ο «καλύτερος παγκόσμιος προορισμός»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πόσα χρήματα δικαιούστε και τι αλλάζει φέτος με τις ημέρες των διακοπών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: «Υγειονομική βόμβα» τα κουτιά των διανομέων φαγητού - Έχουν βρεθεί ακαθαρσίες τρωκτικών, υπολείμματα και... παπούτσια

16:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς γίνεται η υποβολή και πώς θα λάβετε έκπτωση 3%

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Καμία συναίνεση» στην αναθεώρηση του Συντάγματος με την παρούσα κυβέρνηση

16:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν - Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Παραδέχομαι τον Τσίπρα - Το rebranding του αιώνα - Τους καθάρισε όλους σαν αυγά

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι τρεις βασικές αρχές της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και το βασικό πολιτικό δίλημμα των εκλογών

16:50LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης: «Δεν υπήρχε αμαξίδιο, έκατσα στο πάτωμα»

16:48LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Το τέλος της Σοφίας και η σκηνή που ενώνει όλους τους ήρωες στο φινάλε

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

16:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης η Ελλάδα, συγχαρητήρια για όσα πετύχατε

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ανατίναξης της BMW Χ3 του Ρώσου συνταγματάρχη - Γιατί ήταν στο στόχαστρο των Ουκρανών που καταφέρνουν να χτυπούν στην Μόσχα

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

16:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Παναγιώτα Βασιλείου: Επαγγελματική εκπαίδευση, δεξιότητες και οι διαδρομές του αύριο

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο σε μαρίνα - Σοβαρά τραυματισμένος ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

16:00WHAT THE FACT

Ούτε εγγόνια, ούτε σύνταξη: Το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 60

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: «Υγειονομική βόμβα» τα κουτιά των διανομέων φαγητού - Έχουν βρεθεί ακαθαρσίες τρωκτικών, υπολείμματα και... παπούτσια

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Εξιχνιάστηκε υπόθεση θανατηφόρου τραυματισμού - Σκότωσαν το θύμα με γκλίτσα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 30 αξέχαστες στιγμές των Μουντιάλ: Από την κουτουλιά του Ζιντάν, στο χέρι του... Θεού και το αμφιλεγόμενο γκολ του Χερτς - Τα σκάνδαλα, τα γκολ και οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέες καταγγελίες κατά του Kanye West: Μοντέλο τον μηνύει για κακοποίηση και εικονικό πνιγμό - «Έβαλε τα δάχτυλά του στο στόμα μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ