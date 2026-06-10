Η στιγμή της ανατίναξης της BMW Χ3 του Ρώσου συνταγματάρχη

Ο 57χρονος συνταγματάρχης Νταμίρ Νταβίντοφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εφοδιασμού πυροβολικού και πυρομαχικών πυραύλων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, έπεσε νεκρός όταν εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, μια BMW X3, πυροδοτήθηκε γύρω στις 5:30 το πρωί της Τρίτης.

A car bomb in Balashikha (just outside Moscow) killed Damir Davydov, head of the Russian Defense Ministry’s missile and artillery wing.

A second car bomb was discovered and safely detonated in southwest Moscow.

Ukrainian strikes continue to hammer Russian fuel infrastructure,… pic.twitter.com/wNbyse4UUX — ZeroBarkThirty (@zerobarkthirty) June 10, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπαλασίκχα, κοντά στην κατοικία του. Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας, το όχημα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την έκρηξη την Τετάρτη, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών των ειδικών υπηρεσιών.

Προσπάθησε να σβήσει την φωτιά πριν ξεψυχήσει

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν αμέσως στο σημείο της έκρηξης για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από τις φλόγες. Ένας από τους πολίτες που βοήθησαν τον Νταβίντοφ ανέφερε στο ανεξάρτητο μέσο Astra ότι ο συνταγματάρχης ήταν ακόμα ζωντανός όταν τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο. Όπως δήλωσε, όλα του τα ρούχα είχαν παραδοθεί στις φλόγες, με τον ίδιο να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά στην μπλούζα του και να την σκίσει για να μην καεί το δέρμα του, αν και η σοβαρότητα των τραυμάτων του έδειχνε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα τα κατάφερνε. Ο Νταβίντοφ εξέπνευσε λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αυτή προκαλεί έντονη αμηχανία στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς σημειώθηκε λιγότερο από ένα μίλι μακριά από το σημείο όπου, πριν από περίπου έναν χρόνο, ο αντιστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκάλικ είχε δολοφονηθεί με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο.

Το δίκτυο δολιοφθορών των Ουκρανών

Η δολοφονία του Νταβίντοφ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον Ρώσων αξιωματικών, με τις ρωσικές αρχές να απαντούν όλο και συχνότερα με τοπικές διακοπές στο δίκτυο του ίντερνετ για να δυσκολέψουν τη δράση των κρυφών δικτύων.

Την ίδια ώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι την ίδια ημέρα αποτράπηκε μια ακόμα απόπειρα δολοφονίας υπαλλήλου επιστημονικής-βιομηχανικής επιχείρησης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τη ρωσική εξεταστική επιτροπή, μια έφηβη πήρε εκρηκτικό μηχανισμό από κρύπτη κατόπιν οδηγιών από Ουκρανούς καθοδηγητές και τον παρέδωσε σε έναν έφηβο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη και των δύο πριν προλάβουν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό.

Ukraine's growing reach in Russia.



"A car bomb in the Moscow region killed a general in charge of heavy ammunition supplies for the Russian army, reports said. The car exploded in Balashikha, killing its driver. He was named in reports as Damir Davydov, head of the Russian… pic.twitter.com/efA039GeIQ — Theresa Fallon (@TheresaAFallon) June 10, 2026

Στο στόχαστρο της SBU

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο μέσο ενημέρωσης The Insider, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Νταβίντοφ αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο των ουκρανικών αρχών λόγω της φερόμενης συμμετοχής του σε εγκλήματα πολέμου. Σύμφωνα με την ουκρανική βάση δεδομένων «Βιβλίο των Εκτελεστών», ο Νταβίντοφ συμμετείχε άμεσα στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν ο εφοδιασμός του στρατού με πυρομαχικά.

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