Snapshot Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν απειλεί το ΝΑΤΟ με χρήση πυρηνικών όπλων για την ασφάλεια της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την έναρξη επιχειρήσεων στη Φινλανδία και τη Σουηδία για την ενίσχυση της βορειοανατολικής πλευράς της Συμμαχίας.

Ο πρώην Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοΐγκού ισχυρίζεται ότι το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επιθέσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία μέσω στρατιωτικών ασκήσεων.

Η Ρωσία κατηγορεί το ΝΑΤΟ για προκλητική ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορά της και της Λευκορωσίας. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι συνεχώς έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, «για να εγγυηθουν την ασφάλειά τους» σε απάντηση στην ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε χθες ότι οι Προωθημένες Επίγειες Δυνάμεις της Φινλανδίας (FLF), συμπεριλαμβανομένης της νεότερης πολυεθνικής ομάδας μάχης της Συμμαχίας, με επικεφαλής τη Σουηδία, ξεκίνησαν επιχειρήσεις στη Φινλανδία και τη Σουηδία για να υποστηρίξουν την άμυνα της βορειοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

Τα σχόλια του Γκαλούζιν είδαν το φως μετά τον ισχυρισμό του πρώην υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοΐγκού ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ επεξεργάζονται σενάρια για επιθέσεις στη Λευκορωσία και τη Ρωσία κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων.

Το ΝΑΤΟ «ενισχύει επιδεικτικά και προκλητικά τις ένοπλες δυνάμεις του σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορα του Ενωτικού Κράτους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Γκαλούζιν, σύμφωνα με την εφημερίδα Izvestia.