To Κρεμλίνο έκλεισε τον μηχανισμό ασφαλείας του Πούτιν μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει για να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί (Ιούνιος 2025)

Snapshot Το Κρεμλίνο απενεργοποίησε προσωρινά τμήματα του ειδικού συστήματος ασφαλείας του Πούτιν μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λόγω ανησυχιών για εξωτερική παρακολούθηση.

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αποκάλυψε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε κάμερες και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για παρακολούθηση και στόχευση, προκαλώντας ανησυχίες για παρόμοιες μεθόδους από την Ουκρανία.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την ανάλυση τεράστιου όγκου βίντεο και τον εντοπισμό μοτίβων συμπεριφοράς, αυξάνοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και τους κινδύνους παραβίασης συστημάτων ασφαλείας.

Οι ρωσικές αρχές επανεξέτασαν και απομόνωσαν το σύστημα ασφαλείας από το Διαδίκτυο για να μειώσουν τον κίνδυνο παραβίασης, ενώ ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας προειδοποίησε για την ευπάθεια των συστημάτων.

Η απειλή παραβίασης συστημάτων επιτήρησης παραμένει ενεργή, με συνεχή ανησυχία για την ασφάλεια και από άλλες χώρες όπως η Κίνα που επενδύει σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Η δολοφονία Χαμενεΐ, ιδιαίτερα η αποκάλυψη ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε κάθε κίνηση μέσω καμερών ακόμα και οδικής κυκλοφορίας, θορύβησε το Κρεμλίνο, το οποίο αμέσως μετά απενεργοποίησε προσωρινά τμήματα ενός ειδικού συστήματος επιτήρησης και ασφάλειας που έχει σχεδιαστεί για την προστασία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων κοντά το, σύμφωνα με τους Financial Times.

Δορυφορική εικόνα δείχνει κατεστραμμένα κτήρια στο συγκρότημα κατοικιών του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη.

Ο φόβος ήταν το ενδεχόμενο η Ουκρανία να χρησιμοποιούσε παρόμοια μέθοδο για να επιτεθεί.

Το εν λόγω σύστημα ασφαλείας στη Ρωσία είναι ξεχωριστό από την τεράστια γκάμα καμερών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των κατοίκων της Μόσχας, η οποία περιλαμβάνει σχεδόν 300.000 κάμερες, σύμφωνα με τους FT. Το σύστημα ασφαλείας έκλεισε μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ και επανενεργοποιήθηκε μόνο αφού οι μηχανικοί το εξέτασαν σε μια προσπάθεια να το απομονώσουν πλήρως από το Διαδίκτυο και να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο εξωτερικής εισβολής.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρεία ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, επειδή κατέδειξε τις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της επιτήρησης. Η τεχνολογία καθιστά πλέον δυνατή την ανάλυση εκατομμυρίων ωρών βίντεο που συλλέγονται από χιλιάδες κάμερες, τον εντοπισμό προτύπων συμπεριφοράς και την εύρεση συγκεκριμένων στόχων γρήγορα και αποτελεσματικά που προηγουμένως δεν ήταν δυνατοί.

Από στρατηγικό πλεονέκτημα, αδύναμο σημείο

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, προειδοποίησε τους περιφερειακούς αξιωματούχους ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα ότι το τεράστιο σύστημα επιτήρησης της Ρωσίας θα μπορούσε να μετατραπεί από στρατηγικό πλεονέκτημα σε αδύναμο σημείο. Είπε ότι η δολοφονία ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων από την «αμερικανο-ισραηλινή συμμαχία» ήταν «ένα σαφές προειδοποιητικό σημάδι». Υποστήριξε ότι η τοποθεσία των θυμάτων είχε εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, μέσω «κερκόπορτας» στο λογισμικό των ιρανικών συστημάτων παρακολούθησης.

Ο Αλί Χαμενεΐ Αλί Λαριτζανί (δεξιά) κατά την διάρκεια προσευχής

Οι ειδικοί των μυστικών υπηρεσιών σημειώνουν ότι για χρόνια ήταν γνωστό ότι οι κάμερες ασφαλείας θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο διείσδυσης από χάκερ ή υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή λόγω της προόδου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να συμβιβάζονται με την αναγνώριση προσώπων, οχημάτων ή προκαθορισμένων αντικειμένων, τα νέα συστήματα είναι σε θέση να εκτελούν σύνθετες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα.

Ισραηλινοί αξιωματικοί πληροφοριών έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες για να χαρτογραφήσουν την περίπλοκη γεωγραφία της Τεχεράνης, να εντοπίσουν μοτίβα δραστηριότητας από ανώτερους φρουρούς ασφαλείας και να διαχωρίσουν στόχους από εκατομμύρια ώρες βίντεο που συλλέχθηκαν από χιλιάδες κάμερες. Οι πληροφορίες συνδυάστηκαν με άλλες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων πηγών.

Επανέλεγχος των συστημάτων ασφαλείας και καμερών

Αξιωματούχοι ασφαλείας και πληροφοριών σε πολλές χώρες έχουν εκφράσει ανησυχία για τη νέα δυνατότητα, η οποία, όπως λένε, καθιστά επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συστήματα ασφαλείας και κάμερας κυκλοφορίας πιθανή πηγή πληροφοριών για τους αντιπάλους.

Τα συστήματα δεν βασίζονται μόνο σε κάμερες ασφαλείας. Είναι επίσης σε θέση να συνδυάζουν πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα, παραβιασμένες επικοινωνίες, δεδομένα ήχου από έξυπνες συσκευές και ιστορικό ταξιδιού.

Οι φόβοι ότι τα συστήματα επιτήρησης θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον των ίδιων των χωρών οδήγησαν τους αξιωματούχους ασφαλείας σε πολλές χώρες να επανεξετάσουν το επίπεδο ασφάλειας των δικτύων καμερών τους. Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο έργο, επειδή τα περισσότερα συστήματα επιτήρησης αποτελούνται από πολλές γενιές καμερών και διάφορα συστήματα λογισμικού.

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεξιά, συνομιλεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Τεχεράνη, Ιράν, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018. Ένα πορτρέτο του αποθανόντος ιδρυτή της ιρανικής επανάστασης Αγιατολάχ Χομεϊνί κρέμεται στον τοίχο Office of the Iranian Supreme Leader

Μία αναδυόμενη απειλή

Στη Ρωσία, υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο ευαισθησίας γύρω από την προσωπική ασφάλεια του Πούτιν. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ρωσικές αρχές ανησυχούν εδώ και καιρό για τις δυνατότητες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες στο παρελθόν μπόρεσαν να διεισδύσουν στις κάμερες κυκλοφορίας της Ρωσίας και χρησιμοποίησαν ακόμη και δεδομένα τοποθεσίας κινητών τηλεφώνων για να δολοφονήσουν Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους στην καρδιά της Μόσχας.

Παρά τα βήματα που έγιναν, η απειλή δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Ένας ανεξάρτητος Ουκρανός χάκερ είπε ότι οι κάμερες στη Μόσχα, ακόμη και στην περιοχή του Κρεμλίνου, «εξακολουθούν να λειτουργούν και να tiw χακάρουν τακτικά». Ωστόσο, αρνήθηκε να πει εάν η Ουκρανία έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να αναλύσει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτήν σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Κίνα έχει επίσης αρχίσει να επενδύει σε νέες κάμερες και λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει σκηνές, να εντοπίσει μοτίβα συμπεριφοράς και να εντοπίσει βίντεο χρησιμοποιώντας εντολές κειμένου.

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