«Flamingo: Αυτός είναι ο νέος ουκρανικός πύραυλος με βεληνεκές 3.000 χλμ

Τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου πυραύλου μεγάλης εμβέλειας, ονόματι «Flamingo», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι δύο πλευρές του πολέμου προετοιμάζονται για τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο τεράστιος πύραυλος, γνωστός ως Flamingo, μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση έως και 3.000 χλμ. «Ο πύραυλος έχει υποβληθεί σε επιτυχημένες δοκιμές. Είναι ο πιο επιτυχημένος πύραυλος που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. Η μαζική παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε.

❗ Zelensky: Ukraine has successfully tested the “Flamingo” missile and is launching its mass production



At a meeting with journalists on August 20, the President of Ukraine called the Flamingo the most successful Ukrainian development. By the end of the year or in early 2026,… pic.twitter.com/lg92VJ4lhn

— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025



Οι δοκιμές για τον νέο πύραυλο κρουζ με επίσημη ονομασία FP-5 της εταιρείας Fire Point ολοκληρώθηκαν εντός του 2025. Με δυνατότητα να διανύει 3.000 χιλιόμετρα και να προσγειώνεται σε απόσταση 14 μέτρων από τον στόχο του, ο FP-5 είναι ένας από τους μεγαλύτερους πυραύλους αυτού του είδους στον κόσμο, με ωφέλιμο φορτίο 1.150 κιλών, σύμφωνα με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Επειδή οι αρχικές εκδόσεις του πυραύλου βγήκαν ροζ λόγω ενός σφάλματος στο εργοστάσιο, τον ονόμασαν Flamingo (φλαμίνγκο) — και το όνομα έμεινε.

Εργάτες επιθεωρούν έναν πύραυλο Flamingo στο μυστικό εργοστάσιο της Fire Point στην Ουκρανία, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. AP

Διαβάστε επίσης