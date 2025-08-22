Πούτιν: Ανυποχώρητος για το Ντονμπάς και τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραιτηθεί από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες περί ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν την άποψη του Κρεμλίνου σε υψηλό επίπεδο.

Το Reuters σκιαγράφησε το περίγραμμα αυτού που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, που έχει σκοτώσει και τραυματίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Στην ουσία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, όταν η Μόσχα ήθελε από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών: του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και της Χερσώνας και της Ζαπορίζια στον νότο. Ωστόσο το Κίεβο αρνήθηκε κάθετα την παράδοσή τους.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του η Ουκρανία να αποσυρθεί πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιχειρήσεις στα μέτωπα της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, πρόσθεσαν. Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να δεσμευτεί έννομα ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν είχε προχωρήσει σε σχολιασμό των προτάσεων.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της αποχώρησης από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως φρούριο που εμποδίζει την ρωσική προέλαση βαθύτερα στην Ουκρανία.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, εν τω μεταξύ, είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και έναν στόχο που το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει να δει το τέλος του πολέμου

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της αμερικανικής πολιτείας του Οχάιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Οι τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν ότι η σύνοδος κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας εγκαινίασε την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την έναρξη του πολέμου, επειδή έγιναν συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τους όρους της Ρωσίας και από την πλευρά του, ο Πούτιν επέδειξε προθυμία για υποχωρήσεις.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει το «λουτρό αιματοχυσίας» του πολέμου και να μείνει στη μνήμη ως «πρόεδρος ειρηνοποιός». Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι είχε αρχίσει να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, την οποία θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει», είπε ο Τραμπ δίπλα στον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. «Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε μια λύση».

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης