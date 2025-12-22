Έκταση 106 τ.μ. κάτω από Ελλάδα και Αλβανία – Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους»

Ένα τεράστιο σύστημα σπηλαίων εκτείνεται κάτω από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Αλβανία, και εκεί οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό.

Τον μεγαλύτερο ιστό αράχνης στον κόσμο.

Ο ιστός, που βρέθηκε κοντά στην είσοδο της Σπηλιάς Θείου (Σουλφούρ) στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας, εκτείνεται σε 106 τετραγωνικά μέτρα.

Μια ομάδα σπηλαιολόγων από την Τσεχική Σπηλαιολογική Εταιρεία ανακάλυψε για πρώτη φορά τον ιστό το 2022. Περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων, με τα ευρήματά τους να δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Subterranean Biology τον Οκτώβριο του 2025.



Ανακάλυψαν ότι ο ιστός αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο είδη αραχνών: περίπου 69.000 οικιακές αράχνες και 42.000 Prinerigone vagans (ή νάνος υφαντής).

Scientists discovered the world’s largest spiderweb, covering 106 m² in a sulfur cave on the Albania-Greece border.



Over 111,000 spiders from two normally rival species live together in a unique, self-sustaining ecosystem—a first of its kind.pic.twitter.com/LPLKVElSNv — Massimo (@Rainmaker1973) November 6, 2025

Ένας ιστός υφασμένος από πολλαπλά είδη αραχνών δεν έχει καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν – και η οικιακή αράχνη συνήθως κυνηγά μικρότερες αράχνες, όπως η αράχνη - υφαντής καθιστώντας τον ιστό ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η έλλειψη φωτός και η άφθονη τροφή από μικροσκοπικά κουνούπια στο σπήλαιο έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός μοναδικού οικοσυστήματος για τις αράχνες.

Δείγματα των αραχνών επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι πληθυσμοί τους στο Σπήλαιο Σουλφούρ ήταν γενετικά διαφορετικοί από άλλους πληθυσμούς, υποδηλώνοντας ότι είχαν προσαρμοστεί στο περιβάλλον.,