'Οταν η προφητεία του πως ο κόσμος θα καταστρεφόταν σε έναν νέο κατακλυσμό από ακραίες βροχές και καταιγίδες δεν επαληθεύτηκε, βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των πιστών του

Γκάνα: Ψευδοπροφήτης που προέβλεπε νέο κατακλυσμό δεν «έπεσε μέσα» - Οι πιστοί έκαψαν κιβωτό του
Ο ψευδοπροφήτης Έμπο Νώε από την Γκάνα προειδοποιούσε για μήνες ότι στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 θα άνοιγαν οι ουρανοί και ο κόσμος θα πνιγόταν. Οι «πιστοί» προκειμένου να σωθούν από τα ισχυρά αυτά φαινόμενα, θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε μία από βιβλικής εμπνεύσεως κιβωτούς του.

Ωστόσο, όταν η προφητεία του δεν επαληθεύτηκε, βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των πιστών του.

Σωτηρία για «εκλεκτές οικογένειες»

Σε πολλαπλές αναρτήσεις στα social media ο ψευδοπροφήτης είχε προειδοποιήσει ότι ο πλανήτης θα καταστρεφόταν από ακραίες βροχές και πλημμύρες ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ υποστήιζε μάλιστα ότι είχε λάβει θεϊκή εντολή να κατασκευάσει κιβωτούς ως μόνη διέξοδο σωτηρίας για «εκλεκτές οικογένειες».

Χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να πίστεψαν στις «προφητείες» του, με κάποιους μάλιστα να προχωρούν ακόμα και στην πώληση των περιουσιών τους. Άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία που κατασκευάζονταν οι κιβωτοί.

Σε βίντεο εμφανίζονταν πιστοί που έκλειναν θέση εκ των προτέρων, εξασφαλίζοντας «τη σωτηρία τους και μία θέση στον πλανήτη της επόμενης ημέρας». Ο «ψευτο-Νώε» υποστήριζε ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα σκάφη και ότι οι βροχές θα διαρκούσαν τρία χρόνια. Οι κιβωτοί θα ήταν το καταφύγιο για τον ίδιο και για τους οπαδούς του.

In Ghana, self proclaimed prophet Ebo Noah who predicted the end of the world today has now cancelled the apocalypse, after receiving enough donations to buy a Mercedes.

Όπως έλεγε, θα υπήρχε διαχωρισμός των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων, της άγριας πανίδας και του φορτίου και των προμηθειών. Όλα τα σκάφη ήταν εμπνευσμένα από τη βιβλική κιβωτό, αν και παρατηρητές υποστήριζαν ότι φαίνονταν πολύ μικρά για να αντέξουν έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, όπως αυτός που προεξοφλούσε.

Εκείνος υποστήριξε ότι έως και 380.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ή είχαν εκδηλώσει πρόθεση να σωθούν μέσω των σκαφών του.

Πώς προσπάθησε να δικαιολογήσει την έλλειψη... καταστροφών

Ο Έμπο Ένοχ, όπως είναι το όνομα που δήλωνε πριν ασχοληθεί με τον Νώε, δεν πτοήθηκε από τη διάψευση της ψευδοπροφητείας του. Αντίθετα, είπε ότι ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες μέχρι νεωτέρας. Επίσης, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για να κατασκευάσει ακόμα περισσότερες κιβωτούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κι άλλων πιστών που αναζητούν τη σωτηρία.

Ωστόσο, η μη επιβεβαίωση της προφητείας προκάλεσε και αντιδράσεις. Ένας άνδρας, που φέρεται να θεωρούσε ότι συνδέεται με τον ψευδο-Νώε, έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς του.

