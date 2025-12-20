Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα

Ο Ebo Noah, που είναι γνωστός και ως Ebo Jesus ή Igbo Noah, από τη Γκάνα, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από τον Θεό για να «αναλάβει τον ρόλο του Νώε» και να σώσει ξανά τους ανθρώπους και τα ζώα από μία βιβλική καταστροφή που, όπως λέει, θα ξεκινήσει αυτά τα Χριστούγεννα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας