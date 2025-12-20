Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα
Αυτοαποκαλούμενος προφήτης απ' τη Γκάνα κατασκευάζει τεράστιες ξύλινες κιβωτούς, ισχυριζόμενος ότι στις 25 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει μια παγκόσμια πλημμύρα που θα διαρκέσει τρία χρόνια και θα καλύψει τη Γη.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ebo Noah, που είναι γνωστός και ως Ebo Jesus ή Igbo Noah, από τη Γκάνα, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από τον Θεό για να «αναλάβει τον ρόλο του Νώε» και να σώσει ξανά τους ανθρώπους και τα ζώα από μία βιβλική καταστροφή που, όπως λέει, θα ξεκινήσει αυτά τα Χριστούγεννα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:46 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μυλωνάκης σε Τζάκρη: «Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της»
10:27 ∙ LIFESTYLE
Παντρεύτηκαν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε
10:13 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μαγευτική ατμόσφαιρα Χριστουγέννων στο Σαν Φρανσίσκο
10:10 ∙ WHAT THE FACT
Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως
10:04 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αθήνα σήμερα
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
19:21 ∙ LIFESTYLE