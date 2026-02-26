Ρέθυμνο: Ο εντυπωσιακός καταρράκτης που «ξύπνησε» και μαγεύει τους περαστικούς
Εντυπωσιακές εικόνες από τον ορμητικό καταρράκτη στο Νότιο Ρέθυμνο
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο Ρέθυμνο, έφεραν ξανά στο προσκήνιο έναν από τους εντυπωσιακούς και δυναμικούς καταρράκτες της περιοχής.
