Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας βρίσκεται η Λόρα η οποία είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο.

Το κορίτσι είχε καταφέρει να πετάξει για Γερμανία την ίδια ημέρα που έφυγε από το σπίτι της, με προορισμό την Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Λόρα είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από δύο περίπου εβδομάδες, το κινητό της 16χρονης είχε δώσει στίγμα στο Βερολίνο, ένα στοιχείο το οποίο κινητοποίησε άμεσα τις γερμανικές Αρχές, που κατάφεραν να εντοπίσουν το κορίτσι.

Πλέον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες επιστροφής της Λόρα στην Ελλάδα και στην οικογένειά της, ενώ αναμένονται οι εξηγήσεις και της ίδιας της 16χρονης για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της.

Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

Βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, καταγράφει τη 16χρονη Λόρα να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η κοπέλα κινείται με γρήγορο βήμα, πληρώνει στο ταμείο και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

Η ανήλικη φοράει τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται να κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμεινε στην ευρύτερη περιοχή μέχρι περίπου τις 15:00 και στη συνέχεια αναχώρησε.

Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε από την αρχή το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα. Παρά το εισιτήριο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Το αεροπορικό εισιτήριο της Λόρας

