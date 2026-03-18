Εορτολόγιο 19 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων.

Γιορτάζουν οι:

Χρύσανθος, Χρυσανθίς, Χρυσάνθη

Δαρεία, Δάρα, Δάρω

Ποιοι ήταν οι Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

Ο Χρύσανθος και η Δαρεία, έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορος Νουμεριανού (254-284). Ο Χρύσανθος ήταν γιος επιφανούς ειδωλολάτρη της Αλεξάνδρειας, κατηχήθηκε όμως στη χριστιανική πίστη από κάποιον ορθόδοξο επίσκοπο και βαπτίσθηκε χριστιανός. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε την πράξη του, προσπάθησε μάταια με διάφορους τρόπους να τον μεταπείσει. Τελευταία του ελπίδα υπήρξε ο γάμος του με μία ελληνίδα ειδωλολάτρισσα, την Αθηναία Δαρεία.

Όμως και ο Χρύσανθος είχε τα δικά του σχέδια και έπειτα από πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, κατάφερε να πείσει τη Δαρεία ότι η πραγματική πίστη και αλήθεια ευρίσκεται κοντά στο Χριστό.

Έκτοτε, ο Χρύσανθος και Δαρεία επιδόθηκαν με θαυμαστό ζήλο στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Γι’ αυτό συνελήφθησαν και υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Όταν οι βασανιστές τους, είδαν ότι δεν μπορούν να κάμψουν το φρόνημά τους τούς έθαψαν ζωντανούς.

