Κουκάκι: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Στη περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Φαλήρου, στην περιοχή του Κουκάκι.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
