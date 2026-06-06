Βρετανία: Παντρεύτηκε ο Πίτερ Φίλιπς – Παρόντες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Ο πρωτότοκος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη νοσηλεύτρια Χάριετ Σπέρλινγκ, παρουσία σύσσωμης της βασιλικής οικογένειας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Βρετανία: Παντρεύτηκε ο Πίτερ Φίλιπς – Παρόντες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον
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  • Ο Πίτερ Φίλιπς παντρεύτηκε τη νοσηλεύτρια Χάριετ Σπέρλινγκ σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στο Κεμπλ.
  • Στον γάμο παρευρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον δεν προσκλήθηκαν στον γάμο λόγω οικογενειακών διαφορών και δημοσίων αντιδράσεων.
  • Ο Πίτερ Φίλιπς και η Χάριετ Σπέρλινγκ έχουν ήδη παιδιά από προηγούμενους γάμους και οι οικογένειές τους έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις.
  • Ο γάμος χαρακτηρίστηκε ως μια προσωπική και ζεστή στιγμή σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
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Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή γιόρτασε η βρετανική βασιλική οικογένεια το Σάββατο 6 Ιουνίου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το «παρών» στον γάμο του ξαδέλφου τους, Πίτερ Φίλιπς, ο οποίος παντρεύτηκε τη Χάριετ Σπέρλινγκ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του Φίλιπς, μετά το διαζύγιό του από την Ότομ Κέλι.

Στην τελετή παρευρέθηκαν κορυφαία μέλη του Στέμματος, ανάμεσά τους ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Σερ Τίμοθι Λόρενς, καθώς και η αδελφή του γαμπρού, Ζάρα Τίνταλ, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Μάικ.

Ο Πίτερ, ο μεγαλύτερος εγγονός της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, παντρεύτηκε τη Χάριετ, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας. Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στο Κεμπλ, ένα γραφικό χωριό της περιοχής Κότσγουολντς στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κέιτ

Παρά τη φθινοπωρινή βροχή εκείνου του ανοιξιάτικου πρωινού, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έφτασαν ευδιάθετοι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας ένα κρεμ, boucle-knit μάξι φόρεμα με γιακά του οίκου Roland Mouret, το οποίο συνδύασε με ασορτί καπέλο.

Ο 48χρονος Πίτερ και η 45χρονη αδελφή του, Ζάρα, μεγάλωσαν μαζί με τα ξαδέλφια τους, τον 43χρονο πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον 41χρονο πρίγκιπα Χάρι, μοιραζόμενοι κοινές βασιλικές διακοπές, σημαντικούς σταθμούς της ζωής τους, αλλά και τις παραδοσιακές εμφανίσεις στο μπαλκόνι του Παλατιού κατά τη διάρκεια του Trooping the Colour.

Οι ηχηρές απουσίες και το παρασκήνιο

Πριν από τον γάμο αποκαλύφθηκε ότι ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος μετακόμισε στην Καλιφόρνια με τη Μέγκαν Μαρκλ μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020, δεν θα βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους. «Ο Πίτερ και ο Χάρι έχουν να μιλήσουν αρκετά χρόνια και έχουν απλώς χαθεί, επομένως δεν του στάλθηκε πρόσκληση», δήλωσε φίλος του ζευγαριού στο περιοδικό.

Επιπλέον, εκτός λίστας έμειναν ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού, η παρουσία του πρώην Δούκα και της Δούκισσας του Γιορκ κρίθηκε ότι θα λειτουργούσε ως «αντιπερισπασμός», δεδομένου του ανανεωμένου ενδιαφέροντος των ΜΜΕ για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Παράλληλα, τα Μέσα υπενθύμισαν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από το παρελθόν: το 2008, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε χάσει τον πρώτο γάμο του Πίτερ με την Ότομ Κέλι για να παρευρεθεί σε γάμο φίλου του στην Κένυα. Τότε, η Κέιτ Μίντλετον είχε πάει μόνη της, πραγματοποιώντας μία από τις πρώτες της επίσημες εμφανίσεις στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας.

Μια σύγχρονη, ενωμένη οικογένεια

Ο γάμος, που αποτελεί τη δεύτερη ευκαιρία και για τους δύο νεόνυμφους, χαρακτηρίστηκε ως μια «πολύ προσωπική και ζεστή στιγμή» στα Κότσγουολντς, μια περιοχή όπου μεγάλωσαν και αγαπούν ιδιαίτερα.

Η νέα τους καθημερινότητα θυμίζει ένα σύγχρονο, ενωμένο σπιτικό. Ο Πίτερ έχει δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο, τη 15χρονη Σαβάνα και τη 14χρονη Άισλα. Από την πλευρά της, η Χάριετ ήταν παντρεμένη με τον εκπαιδευτή γυμναστικής Αντόνιο Σεντ Τζον Σπέρλινγκ, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια 13χρονη κόρη, την Τζορτζίνα. Οι τρεις έφηβες έχουν ήδη αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις, ενώ εθεάθησαν μαζί τον περασμένο Απρίλιο, συνοδεύοντας τη βασιλική οικογένεια στην πασχαλινή θεία λειτουργία.

*Με πληροφορίες από People

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