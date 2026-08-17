Σκηνές φρίκης σε τουριστικό θέρετρο: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ - Σκότωσαν έγκυο, ένα παιδί και τη γιαγιά

Snapshot Δύο ένοπλοι μασκοφόροι άνοιξαν πυρ σε παραθεριστικό θέρετρο στην Ίσλα Κριστίνα, σκοτώνοντας τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ αυτών μια έγκυο, ένα παιδί και τη γιαγιά.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι πυροβολισμοί να σχετίζονται με εκκαθάριση λογαριασμών μεταξύ δύο συμμοριών.

Το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη ανταλλαγή πυροβολισμών στην Ουέλβα τον Σεπτέμβριο του 2024 που είχε αποτέλεσμα έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Ένας άνδρας που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του 2024 συνελήφθη στο Χιχόν και βρίσκεται υπό προφυλάκιση.

Μέλη της οικογένειας του υπόπτου, μεταξύ των οποίων τα θύματα της πρόσφατης επίθεσης, είχαν μετακομίσει στην Ίσλα Κριστίνα μετά το προηγούμενο έγκλημα. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ένοπλοι μασκοφόροι άνοιξαν πυρ σε ισπανικό παραθεριστικό θέρετρο, κοντά στα νότια σύνορα με την Πορτογαλία.

Οι ένοπλοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, στοχεύοντας διάφορα μέλη της ίδιας οικογένειας, που διέμεναν στην Ίσλα Κριστίνα.

Η μητέρα, ο μικρός γιος της και η γιαγιά του έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι αρχικές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι πυροβολισμοί ενδέχεται να ήταν «εκκαθάριση λογαριασμών» μεταξύ μελών δύο διαφορετικών συμμοριών.

- NEWS - Pregnant woman and child among three killed in shooting at Spanish holiday resort



Two masked men on a motorbike opened fire on a family in Isla Cristina on the Costa de la Luz around 10pm leaving the pregnant mum the child and the maternal grandmother dead at the scene… pic.twitter.com/8sXrRpcPvI — G (@TheGNPE) August 17, 2026

Στα κοινωνικά δίκτυα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται φρικιαστικές φωτογραφίες που φέρεται να τραβήχτηκαν από ντόπιους και παραθεριστές πριν αφαιρεθούν. Δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, αλλά το θανατηφόρο περιστατικό έχει συνδεθεί με προηγούμενη ανταλλαγή πυροβολισμών που έλαβε χώρα στην Ουέλβα τον Σεπτέμβριο του 2024, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, τα τρία άτομα που σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής είναι η αδελφή, η μητέρα και ο ανιψιός του άνδρα που συνελήφθη για τη δολοφονία του 2024.

Ο άνδρας συνελήφθη στο Χιχόν της βόρειας Ισπανίας, αφού είχε διαφύγει, και τέθηκε υπό προφυλάκιση εν αναμονή της δίκης του.

Αρκετοί συγγενείς του υπόπτου, μεταξύ των οποίων πιστεύεται ότι περιλαμβάνονται και τα άτομα που σκοτώθηκαν χθες το βράδυ, φέρεται να έχουν μετακομίσει στην Ίσλα Κριστίνα από την πρωτεύουσα της επαρχίας μετά το προηγούμενο έγκλημα.