ΗΠΑ: 16χρονη πέθανε πριν την αποφοίτησή της – Οι 3 άνθρωποι που έσωσε πήγαν στη τελετή

Μήνες πριν τον θάνατό της όταν έβγαλε την ταυτότητά της επέλεξε να γίνει δωρήτρια οργάνων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: 16χρονη πέθανε πριν την αποφοίτησή της – Οι 3 άνθρωποι που έσωσε πήγαν στη τελετή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 16χρονη Έμιλι Ματέγιοβιτς επέλεξε να γίνει δωρήτρια οργάνων πριν πεθάνει τον Δεκέμβριο του 2024, σώζοντας τη ζωή τριών ανθρώπων.
  • Οι τρεις λήπτες των οργάνων της, μαζί με τις οικογένειές τους, παρευρέθηκαν στην τελετή αποφοίτησής της στο Μίσιγκαν τον Ιούνιο.
  • Ο Λάντον Κόουλμαν, που έλαβε την καρδιά της Έμιλι, τόνισε ότι η δωρεά του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και ανυπομονεί για τα μελλοντικά του ορόσημα.
  • Η οικογένεια του 4χρονου Ρίπλεϊ Φέρελ, που δέχτηκε έναν από τους νεφρούς της Έμιλι, ίδρυσε το Ίδρυμα Έμιλι Ματεγιόβιτς για να τιμήσει τη μνήμη της και να στηρίξει παιδιά με ανάγκες ψυχικής υγείας.
  • Η μητέρα της Έμιλι εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση των ληπτών και τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως ευκαιρία για ζωή και αναμνήσεις.
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Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ όταν τρεις άνθρωποι με τις οικογένειες τους παρευρέθηκαν στην τελετή αποφοίτησης της 16χρονης, η οποία βοήθησε να σωθούν οι ζωές τους μέσω δωρεάς οργάνων.

Η 16χρονη Έμιλι Ματέγιοβιτς πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 σε ηλικία 16 ετών. Μήνες πριν τον θάνατό της όταν έβγαλε την ταυτότητά της επέλεξε να γίνει δωρήτρια οργάνων. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η έφηβη να σώσει τη ζωή τριών ανθρώπων — οι οποίοι όλοι παρευρέθηκαν στην τελετή αποφοίτησής της από το Λύκειο Reeths-Puffer στο Μίσιγκαν, στις 2 Ιουνίου.

«Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Είμαι ευγνώμων που τα όργανα της Έμιλι δόθηκαν σε υπέροχους ανθρώπους και ότι η δωρεά της εκπλήρωσε αυτό που τελικά ήθελε να κάνει, δηλαδή να βοηθήσει τους άλλους», είπε η μητέρα της 16χρονης, Ρεμπέκα.

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Η μητέρα της 16χρονης με τον 4χρονο Ρίπλεϊ

Gift of Life Michigan/Kennedy News

Και συνέχισε: «Το γεγονός ότι ταξίδεψαν από τόσο μακριά για να την τιμήσουν χωρίς δισταγμό με συγκίνησε βαθιά. Όλα αυτά με βοηθούν να βάλω πίσω στη θέση τους μερικά κομμάτια της ζωής μου, αφού η καρδιά μου είχε συντριβεί».

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο 16χρονος Λάντον Κόουλμαν, κάτοικος της Βιρτζίνια, ο οποίος έλαβε την καρδιά της Έμιλι. «Σημαίνει πολλά για μένα το να γνωρίσω τους ανθρώπους που μεγάλωσαν και αγάπησαν το πρόσωπο που μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. «Ελπίζω αυτό να τους φέρει και σε αυτούς κάποια ηρεμία», είπε ο Λάντον.

Ο έφηβος είπε ότι τώρα ανυπομονεί για τα ορόσημα της ζωής, που κάποτε φαινόταν αβέβαια. «Ανυπομονώ να πάρω το δίπλωμα οδήγησης, να αποφοιτήσω και να πάω στο πανεπιστήμιο. Αυτές είναι ευκαιρίες που έχω επειδή κάποιος επέλεξε να γίνει δωρητής», είπε ο 16χρονος.

Παρούσα ήταν επίσης ο 4χρονος Ρίπλεϊ Φέρελ, η οποία έλαβε έναν από τους νεφρούς της Έμιλυ. Η μητέρα του, Όντρα Φέρελ ανέφερε ότι το να βλέπει τον γιο της να αγκαλιάζει τη μητέρα της Έμιλι ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές που έχει βιώσει η οικογένειά της από τη μεταμόσχευση.

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Η μητέρα της 16χρονης με τον Λάντον Κόουλμαν

Gift of Life Michigan/Kennedy News

«Ήταν απίστευτο να βλέπω τον Ρίπλεϊ να γελάει και να τεντώνει τα χέρια του για να αγκαλιάσει σφιχτά τη Ρεμπέκα. Εκτός από την ημέρα που υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση, αυτή είναι μια από τις καλύτερες μέρες που έχει ζήσει ποτέ η οικογένειά μας», είπε η Όντρα Φέρελ.

«Οι άνθρωποι λένε συχνά ότι η δωρεά οργάνων είναι το δώρο της ζωής. Αυτό που προσφέρει πραγματικά όμως είναι μια ευκαιρία, την ευκαιρία να μεγαλώσει κανείς, να δημιουργήσει αναμνήσεις και να βιώσει όλα όσα συνθέτουν μια ζωή», πρόσθεσε.

Η Όντρα είπε ότι η οικογένειά της ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την ιστορία της Έμιλι, που ίδρυσαν το Ίδρυμα Έμιλι Ματεγιόβιτς, το οποίο προσφέρει υποτροφίες και βοηθά τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. «Όταν μάθαμε ότι η Έμιλι ήταν παιδί, όλα άλλαξαν. Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι ουσιαστικό προς τιμήν της», εξήγησε η Όντρα Φέρελ.

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