Καταγγελία Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα – «Τέλος η ανοχή»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να… πέσει κάτω. Έτσι, πέρα από την χθεσινή ανακοίνωση και την δημοσιοποίηση του βίντεο με τις ύβρεις Μπαρτζώκα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προχώρησαν οι «πράσινοι» σε επίσημες καταγγελίες. Κατά των Νίκου Λεπενιώτη και Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».