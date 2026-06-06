Καταγγελία Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα – «Τέλος η ανοχή»

Οι «πράσινοι» μέσω επίσημης ανακοίνωσής τους γνωστοποίησαν πως κατήγγειλαν τον Λεπενιώτη και τον Μπαρτζώκα, για τις δηλώσεις και τις συμπεριφορές τους στο Game 2 των τελικών. 

Newsbomb

Καταγγελία Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα – «Τέλος η ανοχή»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να… πέσει κάτω. Έτσι, πέρα από την χθεσινή ανακοίνωση και την δημοσιοποίηση του βίντεο με τις ύβρεις Μπαρτζώκα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προχώρησαν οι «πράσινοι» σε επίσημες καταγγελίες. Κατά των Νίκου Λεπενιώτη και Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στο Κόσοβο, εν μέσω πολιτικής κρίσης

17:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έγραψε ιστορία η Αντρέεβα: Σήκωσε το τρόπαιο του Roland Garros στα 19 της!

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παντρεύτηκε ο Πίτερ Φίλιπς – Παρόντες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

17:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – «Θόλωσα» είπε στην απολογία του

17:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 16χρονη πέθανε πριν την αποφοίτησή της – Τρεις άνθρωποι που σώθηκαν μέσω της δωρεάς των οργάνων της πήγαν στην τελετή

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα – «Τέλος η ανοχή»

17:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ρομπότ επιτέθηκε με κλωτσιά σε παιδί σε επίδειξη

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η διευθύντρια του μουσείου Αιγών αποτίει φόρο τιμής στη σπουδαία αρχαιολόγο Κατερίνα Ρωμιοπούλου

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ Τζ. – Μπετίνα Άντερσον: Θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στις Πολεοδομίες - Η αποκάλυψη του Newsbomb για τους ελέγχους, τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις μετρητών

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτες ύβρεις Μπαρτζώκα στο video που αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

16:40LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό στα 52 της χωρίς φίλτρα και η εξομολόγηση για την ανορεξία και την βουλιμία

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σφοδρή επίθεση με περισσότερα από 140 drones στην Αγία Πετρούπολη

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Καταπέλτης ο Χέγκσεθ: Η Ευρώπη δέχεται εισβολή ιδεολογιών «που φτάνουν δια θαλάσσης»

16:10ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για να φάτε σπόρους chia για μέγιστα οφέλη από τις φυτικές ίνες

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Ο κόσμος κλαίει «από τα βάθη της ψυχής του» για την ειρήνη

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε πολεοδομίες παρουσία εισαγγελέα - Έχουν γίνει 6 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Πωγώνι Ηπείρου: Τα οκτώ χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία

17:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – «Θόλωσα» είπε στην απολογία του

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτες ύβρεις Μπαρτζώκα στο video που αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

16:40LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό στα 52 της χωρίς φίλτρα και η εξομολόγηση για την ανορεξία και την βουλιμία

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στις Πολεοδομίες - Η αποκάλυψη του Newsbomb για τους ελέγχους, τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις μετρητών

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της

11:59LIFESTYLE

Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο: Ξετρελάθηκε με τα ελληνικά θαλασσινά – Άφησε φιλοδώρημα-μαμούθ το 50% του λογαριασμού

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε πολεοδομίες παρουσία εισαγγελέα - Έχουν γίνει 6 συλλήψεις

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είχε αποκόψει από όλους – Την χτυπούσε και έχανε τα παιδιά» - Συγκλονίζει η θεία της 39χρονης

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα – «Τέλος η ανοχή»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Το φαινόμενο του «πιανίστα του Μετρό»: Η μελωδική συνήθεια που αλλάζει τις ζωές των Αθηναίων - Τι συμβαίνει στο Σύνταγμα εδώ και λίγες μέρες, ποιοι σταθμοί παίρνουν σειρά

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από λεωφορείο - Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ

08:16ΥΓΕΙΑ

Σχεδόν το 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν συνδέονται με μόνο δύο πράγματα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες στην Ελλάδα - Πού εντοπίζονται, πόσο κινδυνεύουν οι λουόμενοι - Πότε καταγράφηκε η τελευταία επίθεση και θάνατος κολυμβητή

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινό μέτωπο κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από Πολάκη, Παππά και Δούρου: Τι προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ