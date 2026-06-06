Καρχαρίες στην Ελλάδα - Πού εντοπίζονται, πόσο κινδυνεύουν οι λουόμενοι

Snapshot Τα πιο συχνά είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες είναι ο καρχαρίας μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας και ο εξαβράγχιος καρχαρίας.

Η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα πριν από 60 χρόνια.

Οι γαλάζιοι καρχαρίες εμφανίζονται περισσότερο τον Μάιο σε ρηχά νερά, καθώς βγαίνουν για να γεννήσουν.

Οι καρχαρίες εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με αυξημένη παρουσία στο Ιόνιο Πέλαγος, τον Σαρωνικό Κόλπο, τον Παγασητικό, τη Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη.

Οι ελληνικές θάλασσες θεωρούνται ασφαλείς για τους λουόμενους, καθώς οι καρχαρίες δεν επιτίθενται εύκολα και υπάρχουν τρόποι απώθησής τους. Snapshot powered by AI

Πληθαίνουν οι εμφανίσεις καρχαριοειδών στις ελληνικές θάλασσες κι εύλογα οι λουόμενοι ανησυχούν για το κατά πόσο είναι πλέον ασφαλές το κολύμπι στις ακτές.

Ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τακλής μίλησε για την παρουσία καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, εξηγώντας ποια είδη εμφανίζονται συχνότερα και πόσο ασφαλή είναι τα νερά για τους λουόμενους.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, τα πιο κοινά είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι ο καρχαρίας μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας –ο οποίος παρατηρείται κυρίως τον Μάιο– καθώς και ο εξαβράγχιος καρχαρίας που ζει σε μεγάλα βάθη. Εξάλλου, σύμφωνα με τον επιστήμονα, υπάρχουν και κάποια είδη καρχαρία που ψαρεύονται, όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο.

Πριν από 45 χρόνια η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση

Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για επίθεση σε λουόμενους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η τελευταία επίθεση στη χώρα σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχουν τρόποι για να απωθήσει κανείς έναν καρχαρία, χρησιμοποιώντας το χέρι του, καθώς –όπως είπε– οι καρχαρίες είναι «περίεργα είδη και δεν επιτίθενται έτσι απλά».

Σε ό,τι αφορά στο πότε είναι πιθανότερο να αντικρίσουμε καρχαρία στα ρηχά, είπε ότι «τον Μάιο βλέπουμε περισσότερο τους γαλάζιους καρχαρίες να εμφανίζονται και σε ρηχά νερά, καθώς βγαίνουν για να γεννήσουν».

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως σ: