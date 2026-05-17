Επέστρεψε στις ΗΠΑ το αεροπλανοφόρο Gerald Ford - Το υποδέχθηκε ο Χεγκσεθ

Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN-78), το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες Σάββατο στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο επέστρεψε στην έδρα του στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο.

Προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική – όπου η Ουάσινγκτον διεξήγαγε μια εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, κατέσχεσε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και, κυρίως, αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

