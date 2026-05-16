Eurovision 2026: Το μποϊκοτάζ και οι διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Εκρηκτικό κλίμα εντός και εκτός σταδίου – Υπεραμύνθηκε της αποχής ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο Noam Bettan από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πίσω από τα φαντασμαγορικά φώτα, τα λαμπερά σόου και τις ακριβές παραγωγές, η φετινή Eurovision σημαδεύτηκε από την πιο σκοτεινή και πολιτικοποιημένη πλευρά της. Η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε για ακόμα μια φορά σφοδρές αντιδράσεις, οι οποίες φέτος πήραν μορφή χιονοστιβάδας, οδηγώντας πολλές χώρες στην πλήρη αποχή από τον θεσμό.

Συγκεκριμένα, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία αποφάσισαν να αποσυρθούν οριστικά από τον διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενες για την παρουσία του Ισραήλ. Μάλιστα, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, υπεραμύνθηκε δημόσια της απόφασης της χώρας του να απέχει.

Την ίδια ώρα, το κλίμα παρέμενε εκρηκτικό τόσο εντός όσο και εκτός του σταδίου διεξαγωγής στη Βιέννη. Έξω από τον χώρο του διαγωνισμού, πλήθος διαδηλωτών πραγματοποίησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ενώ εντός της αρένας ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραηλινού καλλιτέχνη. Παράλληλα, έντονη αμηχανία προκλήθηκε στα παρασκήνια, όταν η εκπρόσωπος της Πολωνίας δέχθηκε μια πιεστική ερώτηση από Ισραηλινή δημοσιογράφο.

Στο μεταξύ, μια αποκαλυπτική έρευνα των New York Times φέρνει στο φως μια καλά συντονισμένη διπλωματική και επικοινωνιακή εκστρατεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο πολιτικών παρεμβάσεων, οργανωμένων ψηφοφοριών και οικονομικών πιέσεων, με ξεκάθαρο στόχο να εξασφαλιστεί η παραμονή του Ισραήλ στον διαγωνισμό και να ενισχυθεί η διεθνής εικόνα της χώρας μέσω της μουσικής.

Αν και οι διοργανωτές επιμένουν παραδοσιακά ότι η πολιτική πρέπει να μένει εκτός Eurovision, καλλιτέχνες και κοινό υπενθυμίζουν με κάθε ευκαιρία ότι η μουσική δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να παραβλέπονται οι γεωπολιτικές κρίσεις.

