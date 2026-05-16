Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά

Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγες ώρες πριν τον αποψινό τελικό της Eurovision

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Πρώτη στα στοιχήματα για τη Eurovision 2026 είναι η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» της Λίντα Μπράβα και Πιτ Πάρκονεν.
  • Η Αυστραλία με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το «Eclipse» καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα.
  • Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» βρίσκεται στην τρίτη θέση των στοιχηματικών.
  • Η Ρουμανία και η Βουλγαρία παρουσιάζουν σημαντική άνοδο στα στοιχήματα, ενώ η Δανία σημειώνει πτώση.
  • Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» κατατάσσεται στην 17η θέση.
Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 έφτασε! Απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή του μεγάλου τελικού με τον Akyla και το «Ferto» έκτο στη σειρά εμφάνισης.

Οι χώρες, που διαγωνίζονται, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Όσον αφορά στα στοιχήματα, που δίνουν και φέτος τον παλμό; Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν από τη Φινλανδία δεν έχουν μετακινηθεί από την πρώτη θέση των στοιχηματικών. Το τραγούδι «Liekinheitin», που κινείται σε δυναμική pop–rock και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό, τα σκηνικά, αλλά και το βιολί που παίζει live η Λίντα, έχουν δημιουργήσει έναν αχτύπητο συνδυασμό επιτυχημένων στοιχείων που οδηγεί στην κορυφή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστραλία, με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το κομμάτι «Eclipse» να καλπάζουν τις τελευταίες ώρες.

Ο Akylas φιγουράρει στην τρίτη θέση των στοιχηματικών, ενώ ακολουθεί το Ισραήλ. Ρουμανία, Βουλγαρία, Δανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Εντύπωση προκαλεί το ότι ανεβαίνουν ιδιαίτερα Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ η Δανία πέφτει παρά το γεγονός ότι στην αρχή είχε κερδίσει το ενδιαφέρον. Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» βρίσκονται στην 17η θέση.

