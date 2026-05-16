Eurovision: Όταν η στατιστική αποκάλυψε το σκάνδαλο μιας συμπαιγνίας με... φιλικές ψήφους

Snapshot Ο διαγωνισμός Eurovision αντιμετώπισε προβλήματα με ομαδικές ψήφους φιλικών χωρών, που επηρεάζουν την αμεροληψία της ψηφοφορίας.

Το 2022, έξι κριτικές επιτροπές είχαν ακυρωθεί οι βαθμολογίες τους λόγω ανώμαλων μοτίβων ψηφοφορίας που υποδηλώνουν συμπαιγνία.

Στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η πιθανότητα να συμβούν αυτές οι βαθμολογίες τυχαία είναι εξαιρετικά μικρή, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη συμπαιγνίας.

Ως αποτέλεσμα, η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής για τους ημιτελικούς διεκόπη από το 2023, δίνοντας μεγαλύτερο ρόλο στην ψηφοφορία του κοινού.

Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής επανήλθε το 2024 με μεγαλύτερες και πιο διαφοροποιημένες επιτροπές για την αποτροπή νέων παρατυπιών.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ιδρύθηκε πριν από 70 χρόνια ως ένας τρόπος για την Ευρώπη, που βρισκόταν διαιρεμένη μετά τον πόλεμο, να ενωθεί μέσω της γιορτής της μουσικής της.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χώρες από όλη την ήπειρο – και, πιο πρόσφατα, από πολύ πιο μακριά (βλέπε Αυστραλία) – διαγωνίζονται σε αυτό που θεωρείται το πιο δημοφιλές μη αθλητικό γεγονός στον κόσμο.

Ως πολιτιστικός θεσμός που πέρυσι προσέλκυσε περίπου 166 εκατομμύρια τηλεθεατές, τα αποτελέσματα της Eurovision έχουν μεγάλη επίδραση – μεταξύ άλλων, καθορίζοντας τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης της επόμενης χρονιάς.

Οι ομαδικές ψήφοι φιλικών χωρών

Ωστόσο, το ζήτημα της ομαδικής ψήφου, όπου οι χώρες τείνουν να ψηφίζουν πιο ευνοϊκά εντός περιφερειακών ή πολιτισμικών ομάδων, αποτελεί εδώ και καιρό ένα αμφιλεγόμενο θέμα του διαγωνισμού.

Το 2008, ο σχολιαστής της Eurovision για το BBC, Terry Wogan, εξέφρασε την αντίθεσή του στην ομαδική ψήφο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, λέγοντας: «Πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι πλέον διαγωνισμός μουσικής. Πρέπει να αποφασίσω αν θέλω να το ξανακάνω αυτό».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ύποπτα φιλική ψήφος έχει οδηγήσει σε κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό. Ο διαγωνισμός του 1968, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, γνώρισε μια μεγάλη ανατροπή όταν το φαβορί της διοργανώτριας χώρας, το «Congratulations», που ερμήνευσε ο Cliff Richard, ηττήθηκε από την ισπανική συμμετοχή «La, La, La».

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο Ισπανός παρουσιαστής της Eurovision, Jose Maria Inigo, ισχυρίστηκε ότι η ψηφοφορία είχε νοθευτεί κατόπιν εντολής του στρατιωτικού δικτάτορα της Ισπανίας, Φράνκο. Οι ισχυρισμοί του υποστηρίχθηκαν αργότερα από μια έρευνα της ιρλανδικής τηλεόρασης.

Το σκάνδαλο του 2022

Η σύγχρονη, διευρυμένη Eurovision περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς καθώς και τον μεγάλο τελικό, σήμερα 16 Μαΐου. Η βαθμολογία της συνδυάζει κριτική επιτροπή με ψηφοφορία του κοινού, μειώνοντας την επίδραση κάθε κριτικής επιτροπής. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο ψηφοφορίας να αναδυθεί το 2022.



Κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του 2022 στο Τορίνο της Ιταλίας, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι οι βαθμολογίες έξι κριτικών επιτροπών από τον δεύτερο ημιτελικό – Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο – είχαν ακυρωθεί μετά την «εντοπισμό ορισμένων ανώμαλων μοτίβων ψηφοφορίας στα αποτελέσματα [αυτών] των χωρών».

Οι ψήφοι των χωρών αντικαταστάθηκαν με μια συνολική βαθμολογία «με βάση τα αποτελέσματα άλλων χωρών με παρόμοια ιστορικά ψηφοφοριών» τόσο για τον ημιτελικό όσο και για τον μεγάλο τελικό. Αυτή η διαδικασία αναγνωρίστηκε από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Ψηφοφοριών της Eurovision.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των χωρών αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση, με τη Γεωργία να υπονοεί μάλιστα ότι η ψήφος της για την πρώτη θέση στον τελικό είχε αποδοθεί λανθασμένα ως αποτέλεσμα του επιβληθέντος συστήματος. Μεταξύ του διαδικτυακού κοινού, υπήρξαν άμεσες εικασίες για συγκάλυψη.

Μετά τον τελικό, η EBU εξέδωσε μια μακρά εξήγηση για την απόφασή της.

Υπήρξε λοιπόν πραγματικά συμπαιγνία;

Όπως αναφέρει η Lucía Caballero Domínguez ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ, συμπεριλαμβανομένου του Riley Uttley, επανεκτίμησαν το σκάνδαλο ψηφοφορίας του 2022 χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένες στατιστικές μεθόδους.

Η Lucía Caballero Domínguez είναι Ισπανίδα δημοσιογράφος εξειδικευμένη σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, περιβάλλοντος και ενέργειας, η οποία εργάζεται ως Διεθνής Συντονίστρια (Editora y coordinadora internacional) και Επιμελήτρια Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο The Conversation España.

Τι προέκυψε λοιπόν από την εν λόγω έρευνα:

Κάθε πενταμελής κριτική επιτροπή της Eurovision επέλεξε τα δέκα αγαπημένα της τραγούδια, με 12 βαθμούς να πηγαίνουν στο αγαπημένο της, δέκα βαθμούς για το δεύτερο, και στη συνέχεια οκτώ έως έναν. Ένα παρόμοιο σύστημα βαθμολογίας χρησιμοποιήθηκε για να αντικατοπτρίσει την ψηφοφορία του κοινού κάθε χώρας, διπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό των ψήφων που απονεμήθηκαν από κάθε χώρα.

Τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής πριν από την παρέμβαση της EBU φαίνονται παρακάτω.

Οι έξι κριτικές επιτροπές των οποίων οι βαθμολογίες ακυρώθηκαν – σημειωμένες με κόκκινο – απένειμαν η μία στην άλλη συνολικά 251 πόντους. Αυτό απέχει μόλις επτά βαθμούς από το απόλυτο μέγιστο που θα μπορούσαν να έχουν δώσει μεταξύ τους: 6 x (12+10+8+7+6) = 258 βαθμοί.

Βαθμολογίες κριτικής επιτροπής Eurovision, δεύτερος ημιτελικός 2022

Οι βαθμολογίες με κόκκινο χρώμα ακυρώθηκαν αργότερα. Οι βαθμοί περιλαμβάνουν τρεις κριτικές επιτροπές που δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό: Γερμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν οι βαθμολογίες είχαν απονεμηθεί τυχαία, οι πιθανότητες οι έξι χώρες να απονείμουν η μία στην άλλη 251 βαθμούς θα ήταν μικρότερες από 1 στις 10.000. Μια τόσο χαμηλή πιθανότητα παρέχει ισχυρή αντικειμενική απόδειξη ότι οι έξι κριτικές επιτροπές όντως συνωμοτούσαν.

Ωστόσο, η εφαρμοσμένη στατιστική μπορεί να ποσοτικοποιήσει με ακρίβεια τη διάσταση αυτής της συνωμοσίας – χρησιμοποιώντας μια εκδοχή της μεθόδου Bradley-Terry (BT) για ζευγαρωμένες συγκρίσεις, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1952.

Υπολογισμός της ισχύος της συμπαιγνίας

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο τραγούδια, το a και το b, και θέλουμε να μάθουμε την πιθανότητα το a να κριθεί καλύτερο από το b.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο BT, αυτή η πιθανότητα είναι:



p(a) / p(a) + p(b)

όπου p(a) και p(b) είναι οι αντίστοιχες ισχύς των δύο τραγουδιών.

Αυτή η ιδέα μπορεί να επεκταθεί στην κατάταξη οποιουδήποτε αριθμού τραγουδιών. Αν παρατηρήσουμε, ας πούμε, ότι a ≻ b ≻ c ≻ d ≻ e (δηλαδή, το τραγούδι a είναι το καλύτερο, μετά το b, και ούτω καθεξής μέχρι το e), η πιθανότητα αυτής της απόφασης ψηφοφορίας είναι:

Αυτό είναι γνωστό ως συνάρτηση πιθανότητας Plackett-Luce.

Ενώ ο υπολογισμός κάθε τιμής είναι δύσκολος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυποποιημένες τεχνικές βελτιστοποίησης για να μεγιστοποιήσουμε αυτή την πιθανότητα και, έτσι, να εκτιμήσουμε τις δυνάμεις των τραγουδιών.

Όσον αφορά τον προσδιορισμό της ισχύος της συμπαιγνίας στον διαγωνισμό του 2022, η δική μου τεχνική - λέει η δημοσιογράφος/ερευνήτρια - γνωστή ως reified Bradley-Terry, μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή τη συνάρτηση πιθανότητας.

Το αθέμιτο πλεονέκτημα της συμπαιγνίας αντιπροσωπεύεται με την προσθήκη ενός επιπλέον όρου ισχύος σε κάθε διαγωνιζόμενο που επωφελήθηκε από τη συμπαιγνία.

Στην παρακάτω εξίσωση, το S αντιπροσωπεύει την ισχύ του φαινομένου της συμπαιγνίας και εφαρμόζεται στο τραγούδι b. Έτσι, αντικαθιστούμε κάθε εμφάνιση του p(b) με p(b)+S.

Στη συνέχεια, η πιθανότητα a ≻ b ≻ c ≻ d ≻ e είναι πλέον:

Ο ημιτελικός της Eurovision 2022 είχε 18 τραγούδια και 21 κριτικές επιτροπές, οδηγώντας σε μια εξίσωση πιθανότητας όπως η παραπάνω – αλλά με συνολικά 220 όρους. Αν και αυτό είναι πολύ για να το επεξεργαστεί ένας άνθρωπος, μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα από τη γλώσσα προγραμματισμού R, ένα στατιστικό εργαλείο ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο για να χειρίζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων και να παράγει γραφικά και οπτικοποιήσεις.

Οι κριτικές επιτροπές που αφαιρέθηκαν φαινόταν να έχουν όλες πολύ παρόμοια συμπεριφορά, οπότε εκφράσαμε, όπως σημειώνει η Lucía Caballero Domínguez , τη δύναμη της συμπαιγνίας και των έξι ως έναν ενιαίο αριθμό S, τον οποίο υπολόγισε ότι είναι 0,262. Στη συνέχεια, υπολογισε την πιθανότητα το S να είναι τόσο υψηλό, ή υψηλότερο, από αυτή την τιμή, με την παραδοχή ότι δεν υπήρξε συμπαιγνία.

Η ίδια κα ιη ομάδα της υπολόγισε ότι αυτή η πιθανότητα είναι μία στις 58.000. Με άλλα λόγια, αν έχετε 2,5 χιλιόμετρα σπίρτα τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και κάψετε ένα, είναι η πιθανότητα να διαλέξετε το καμένο. Μπορούμε, επομένως, να συμπεράνουμε με βεβαιότητα ότι πράγματι έλαβε χώρα συμπαιγνία.

Μια τελευταία ιδιαιτερότητα

Το σκάνδαλο ψηφοφορίας της Eurovision του 2022 είχε επιπτώσεις πέρα από την ακύρωση των έξι συμπαιγνιών. Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής για τους ημιτελικούς διακόπηκε από το 2023 μέχρι τον φετινό διαγωνισμό. Ίσως παραδόξως, αυτό έδωσε μεγαλύτερο βάρος στις κριτικές επιτροπές σε κάθε μεγάλο τελικό.

Με τους ημιτελικούς να αποφασίζονται αποκλειστικά από τις ψήφους του κοινού, οι οποίες τείνουν να είναι πιο διάσπαρτες και απρόβλεπτες, αυτό σήμαινε ότι τα πιο συγκεντρωμένα μοτίβα ψήφου των κριτικών επιτροπών έπαιξαν πιο σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του τελικού νικητή.

Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής επαναφέρθηκε για τους ημιτελικούς του φετινού διαγωνισμού. Ωστόσο, οι κριτικές επιτροπές είναι μεγαλύτερες (επτά μέλη αντί για πέντε) και επιλέγονται από πιο διαφορετικά υπόβαθρα.

Με πληροφορίες από theconversation.com

