Eurovision 2026 - Ντέλτα Γκούντρεμ: Από την κορυφή των charts στη μάχη με τον καρκίνο

Η εμπορική επιτυχία, η περιπέτεια της υγείας που «φρέναρε» την καριέρα της και η λαμπερή παρουσία στην Eurovision

Ανθή Κουρεντζή

Eurovision 2026 - Ντέλτα Γκούντρεμ: Από την κορυφή των charts στη μάχη με τον καρκίνο

Η Ντέλτα Γκούντρεμ / Instagram

LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ντέλτα Γκούντρεμ ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026, χαρίζοντας στην Αυστραλία με το «Eclipse» το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ήδη τις τελευταίες ώρες, η Αυστραλία έχει εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση εκτοπίζοντας τον Akylas, ο οποίος έχει πέσει στην τρίτη θέση.

https://www.instagram.com/reel/DYHijsikhkb/

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές ποπ σταρ της χώρας της, η οποία από την αρχή της καριέρας της έχει εννέα Νο1 singles στο ενεργητικό της, ενώ συμμετείχε και στην κριτική επιτροπή του μουσικού διαγωνισμού «The Voice Australia».

Ντέλτα Γκούντρεμ: Η ζωή και η καριέρα της εκπροσώπου της Αυστραλίας στην Eurovision 2026

Η Ντέλτα Γκούντρεμ γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1984 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι 42 χρόνων.

Θεωρείται μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες, με ιδιαίτερη έφεση στις δυναμικές μπαλάντες και το πιάνο.

Η μουσική της καριέρα μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στα charts με πέντε άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1.

https://www.instagram.com/p/DYUNKD5iKmQ/

Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2003 με το άλμπουμ «Innocent Eyes», το οποίο παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στη χώρα της, ενώ τα τραγούδια «Wings», «Sitting on the top of the world» και «Born to try», έχουν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες.

Επιπρόσθετα, έχει στο ενεργητικό της πολλές διακρίσεις, με βραβεία όπως τα World Music Awards, ARIA και MTV.

https://www.instagram.com/p/DXoMq11DgZu/

Η Ντέλτα Γκούντρεμ έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Ricky Martin και Backstreet Boys, ενώ ως συνθέτρια-στιχουργός και συνεργάτιδα, η γνωστή τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι Céline Dion, Olivia Newton-John και Tony Bennett.

Για χρόνια συμμετείχε ως κριτής στο The Voice Australia, κερδίζοντας το κοινό με τον αυθορμητισμό και τις μουσικές γνώσεις της.

https://www.instagram.com/reel/DWqbr9JCAxi/

Όσον αφορά στις υποκριτικές της ικανότητες: Εμφανίστηκε στη γνωστή σειρά Neighbours, ενώ πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες παραγωγές του Netflix.

Φέτος, σηκώνει ψηλά τη σημαία της Αυστραλίας στη Βιέννη της Αυστρίας και με το Eclipse η καλλιτέχνιδα θα διαγωνιστεί στον β' Ημιτελικό της Eurovision στις 14 Μαΐου 2026, στοχεύοντας για μία θέση στον μεγάλο τελικό και, φυσικά, για τη νίκη!

Η μάχη με τον καρκίνο

Η γνωστή Αυστραλή καλλιτέχνιδα είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει με σκοπό να υποστηρίξει τις κυτταρικές θεραπείες.

Όπως εξομολογήθηκε: «Ήμουν Νο 1 και διαγνώστηκα με λέμφωμα Hodgkin. Έτσι είναι η ζωή, δεν μπορείς να ελέγξεις αυτά τα πράγματα, απλά πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς και να κάνεις το καλύτερο με αυτό που σου έρχεται. Αυτό ήταν μέρος της ζωής μου και κατάφερα να μην έχω έναν τοίχο ανάμεσα σε μένα και σε ανθρώπους που δίνουν μάχη και ελπίζω ότι τώρα κάνουμε μεγάλη διαφορά με το ίδρυμα, έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα τα τελευταία χρόνια και έχουμε πολλά ακόμη που σκοπεύουμε να κάνουμε».

Ενώ πρόσθεσε ότι: «Ήταν απίστευτα ακραίο, το να αρχίζεις να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να πετάς στις ΗΠΑ και να κάνεις τα καλύτερα, και να επιστρέφεις στην Αυστραλία και να ζεις μια στιγμή που δουλεύεις σκληρά και το αγαπάς, ήταν πάντα το πάθος μου. Αλλά, η πορεία άλλαξε. Νομίζω ότι όταν το βλέπω τώρα και το γεγονός ότι μπορέσαμε να ξεκινήσουμε το Ίδρυμα Delta Goodrem, ήταν απλώς μέρος ενός ταξιδιού, αυτή είναι η ιστορία μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Λουλούδια και μηνύματα στον τόπο της τραγωδίας με τις δυο νεκρές 17χρονες

11:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: «Να ξέρουν τα παιδιά ότι δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας»

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς μπορεί να χάσει τη πρωθυπουργία ο Στάρμερ – Τα 4 σενάρια για την μάχη εξουσίας στη Βρετανία

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Αυτοί είναι οι 5 Ιταλοί που πνίγηκαν κάνοντας snorkelling

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep Avenger: Ανανεωμένο design, υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση

10:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ1 και στον Β' Hμιτελικό

10:45ANNOUNCEMENTS

Sports Party* για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:44ΦΑΡΜΑΚΟ

15ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ.: «RePhrame: Αναδιαμορφώνοντας το Πλαίσιο στην Υγεία»

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια σημαία 2026: Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα - Βραβεύτηκαν 18 ακτές για 35η συνεχή χρονιά

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

10:30LIFESTYLE

Ντέλτα Γκούντρεμ: Από την κορυφή των charts στη μάχη με τον καρκίνο - Ποια είναι η Αυστραλή εκπρόσωπος της Eurovision 2026

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τραμπ και Σι έκαναν επίδειξη μίας φιλίας που κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να διατηρήσει

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά παρατράγουδα για το ζεϊμπέκικο: Διεκδικούν την αποκλειστικότητα του χορού

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη που «πέταξε» πάνω από τη σκηνή του «Britain's Got Talent» και καθήλωσε τους πάντες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου - Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral άνδρας που πήγε για πρωινή βουτιά στην παραλία και βρέθηκε κατά λάθος σε επίδειξη μόδας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι θα μεταφερθεί ο 22χρονος

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σύγκρουση» δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από την Ελλάδα - Πού θα βρέξει

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Αυγερινός: Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού ο δημοσιογράφος - «Θα είναι μία ιστορική στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 10.900.000 ευρώ

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Για τη Μελίνα» - Οι γονείς της ζητούν στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αντί στεφάνων - Θλίψη και για το δεύτερο κορίτσι που υπέκυψε στα τραύματά του

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικές εξελίξεις: Άνδρας εξετάζεται ως ύποπτος πως είναι ο serial killer Zodiac

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου - Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σύγκρουση» δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από την Ελλάδα - Πού θα βρέξει

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Drone Magura στη Λευκάδα: Ποια είναι η «αόρατη» μονάδα Group 13 που έφτασε ως τη Μεσόγειο

08:37LIFESTYLE

Η Μπιάνκα Σένσορι με διάφανο κορμάκι που δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία - Η νέα αποκαλυπτική εμφάνιση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι θα μεταφερθεί ο 22χρονος

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Αυτοί είναι οι 5 Ιταλοί που πνίγηκαν κάνοντας snorkelling

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

01:50LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά παρατράγουδα για το ζεϊμπέκικο: Διεκδικούν την αποκλειστικότητα του χορού

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Αυγερινός: Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού ο δημοσιογράφος - «Θα είναι μία ιστορική στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ