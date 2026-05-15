Eurovision 2026 - Ντέλτα Γκούντρεμ: Από την κορυφή των charts στη μάχη με τον καρκίνο

Η Ντέλτα Γκούντρεμ ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026, χαρίζοντας στην Αυστραλία με το «Eclipse» το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ήδη τις τελευταίες ώρες, η Αυστραλία έχει εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση εκτοπίζοντας τον Akylas, ο οποίος έχει πέσει στην τρίτη θέση.

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές ποπ σταρ της χώρας της, η οποία από την αρχή της καριέρας της έχει εννέα Νο1 singles στο ενεργητικό της, ενώ συμμετείχε και στην κριτική επιτροπή του μουσικού διαγωνισμού «The Voice Australia».

Ντέλτα Γκούντρεμ: Η ζωή και η καριέρα της εκπροσώπου της Αυστραλίας στην Eurovision 2026

Η Ντέλτα Γκούντρεμ γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1984 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι 42 χρόνων.

Θεωρείται μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες, με ιδιαίτερη έφεση στις δυναμικές μπαλάντες και το πιάνο.

Η μουσική της καριέρα μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στα charts με πέντε άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1.

Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2003 με το άλμπουμ «Innocent Eyes», το οποίο παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στη χώρα της, ενώ τα τραγούδια «Wings», «Sitting on the top of the world» και «Born to try», έχουν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες.

Επιπρόσθετα, έχει στο ενεργητικό της πολλές διακρίσεις, με βραβεία όπως τα World Music Awards, ARIA και MTV.

Η Ντέλτα Γκούντρεμ έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Ricky Martin και Backstreet Boys, ενώ ως συνθέτρια-στιχουργός και συνεργάτιδα, η γνωστή τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι Céline Dion, Olivia Newton-John και Tony Bennett.

Για χρόνια συμμετείχε ως κριτής στο The Voice Australia, κερδίζοντας το κοινό με τον αυθορμητισμό και τις μουσικές γνώσεις της.

Όσον αφορά στις υποκριτικές της ικανότητες: Εμφανίστηκε στη γνωστή σειρά Neighbours, ενώ πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες παραγωγές του Netflix.

Φέτος, σηκώνει ψηλά τη σημαία της Αυστραλίας στη Βιέννη της Αυστρίας και με το Eclipse η καλλιτέχνιδα θα διαγωνιστεί στον β' Ημιτελικό της Eurovision στις 14 Μαΐου 2026, στοχεύοντας για μία θέση στον μεγάλο τελικό και, φυσικά, για τη νίκη!

Η μάχη με τον καρκίνο

Η γνωστή Αυστραλή καλλιτέχνιδα είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει με σκοπό να υποστηρίξει τις κυτταρικές θεραπείες.

Όπως εξομολογήθηκε: «Ήμουν Νο 1 και διαγνώστηκα με λέμφωμα Hodgkin. Έτσι είναι η ζωή, δεν μπορείς να ελέγξεις αυτά τα πράγματα, απλά πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς και να κάνεις το καλύτερο με αυτό που σου έρχεται. Αυτό ήταν μέρος της ζωής μου και κατάφερα να μην έχω έναν τοίχο ανάμεσα σε μένα και σε ανθρώπους που δίνουν μάχη και ελπίζω ότι τώρα κάνουμε μεγάλη διαφορά με το ίδρυμα, έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα τα τελευταία χρόνια και έχουμε πολλά ακόμη που σκοπεύουμε να κάνουμε».

Ενώ πρόσθεσε ότι: «Ήταν απίστευτα ακραίο, το να αρχίζεις να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να πετάς στις ΗΠΑ και να κάνεις τα καλύτερα, και να επιστρέφεις στην Αυστραλία και να ζεις μια στιγμή που δουλεύεις σκληρά και το αγαπάς, ήταν πάντα το πάθος μου. Αλλά, η πορεία άλλαξε. Νομίζω ότι όταν το βλέπω τώρα και το γεγονός ότι μπορέσαμε να ξεκινήσουμε το Ίδρυμα Delta Goodrem, ήταν απλώς μέρος ενός ταξιδιού, αυτή είναι η ιστορία μου».

